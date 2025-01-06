Российская армия использует привычную для себя тактику "выжженной земли".

Российские оккупационные войска продолжают стирать украинские населенные пункты с лица земли. Одним из таких городов является Торецк Донецкой области.

Сейчас город, в котором, по данным из открытых источников, до полномасштабного вторжения РФ проживали около 30 тысяч человек, превратился в руины. В бригаде "Хижак" при Департаменте патрульной полиции показали, как Торецк выглядит сегодня.

На кадрах не видно ни одного уцелевшего здания. Сам город окутан дымом, местами можно увидеть пожары в полуразрушенных многоэтажках.

"Город в огне, враг усиливает штурмы. Российская армия использует привычную для себя тактику "выжженной земли", принося после себя только горе и разрушения", – прокомментировали видео в МВД.

Отметим, что проект DeepState накануне сообщал, что в городе очень хаотичная обстановка. Вражеская пехота просачивается в глубину Торецка и пытается прятаться и закрепляться по домам. Силы Обороны прилагают усилия, чтобы выбивать россиян, но учитывая плотность застройки и количество оккупантов делать это трудно.

Война в Украине: важные новости

Украинские военные продвигаются на территории Курской области РФ. В Институте изучения войны сообщают о прорыве в трех районах области. В частности, активизировано наступление в районе Леонидово, проведена атака возле Пушкарного, к востоку от Суджи.

Тем временем российские захватчики совершили новые военные преступления. Враг расстрелял двух пленных военных у Времевки в Донецкой области, сообщает Офис генпрокурора.

Ранее в DeepState заявили о казни трех украинских воинов возле Нескучного Донецкой области. Бойцы сдались в плен, но россияне завязали им руки, вывели перед позицией и расстреляли выстрелами в затылок.

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