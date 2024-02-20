По словам представителя "Таврии", Москва начала применить здесь химическое оружие.

После захвата Авдеевки, РФ начала активно наступать в районе населенного пункта Работино Запорожской области.

Об этом сообщил спикер оперативно-стратегической группировки "Таврия" Дмитрий Лыховий в эфире телемарафона. "В то время, когда РФ была сосредоточена на Авдеевке, в районе Работино было немного таких атак. Их количество возросло после окончания Авдеевской оборонительной операции. Уже три дня подряд там показатели штурмов двузначные. Например, за минувшие сутки там было отбито 11 атак врага. Но значительных изменений на линии соприкосновения не произошло, хоть она и является динамичной, движется в обе стороны", – сказал Лыховий.

Он также подтвердил информацию о попытке массированного российского штурма украинских позиций на этом направлении два дня назад: "После позавчерашней попытки РФ атаковать достаточно большим количеством бронетехники и личного состава, вся колонна была разбита, РФ понесла значительные потери в танках и БМП и вернулись к тактике применения малых штурмовых групп. Они также останавливаются и уничтожаются".

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Лыховий сказал, что по большей части, на этом направлении воюет регулярная российская армия: мотострелковые и десантно-штурмовые дивизии. Он также добавил, что РФ продолжает использование химического оружия против ВСУ.

"За предыдущие двое суток зафиксировано около десяти сбросов гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия. Вчера в нашей зоне ответственности было зафиксировано четыре таких сброса - два на Донецком направлении и два на Запорожском", – рассказал Лыховий.

Кроме того, по словам спикера, РФ нанесла удар по городу Орехов, в результате чего пострадало здание местного храма.

"В результате очередного обстрела города Орехов за прошедшие сутки, возник пожар в здании Покровского храма. Информации о погибших и травмированных не поступало. Однако, это очередной пример обстрелов по гражданской инфраструктуре и на этот раз под удар попал православный храм", – заявил спикер.

Российско-украинская война продолжается: что надо знать

По мнению заместителя командира третьей отдельной штурмовой бригады Максима Жорина, после захвата Авдеевки, РФ продолжит сосредотачивать свои силы на этом направлении. В частности, они хотят захватить Ласточкино.

В Сети появилось видео очередного российского преступления - расстрела украинских пленных в районе Работино Запорожской области. Сообщается, что события происходили 18 февраля, когда оккупанты наступали на село.

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