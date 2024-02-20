В то же время оккупанты уменьшили применение авиации.

Россияне вновь применили ядовитые вещества против украинских защитников на Таврическом направлении. Об этом сообщил командующий Таврической группировкой войск Украины бригадный генерал Александр Тарнавский информируя о ситуации за минувшие сутки.

Он констатировал, что враг уменьшил применение авиации, но шел в атаки, гатил из артиллерии.

"В операционной зоне ОСГВ "Таврия" противник за минувшие сутки сократил активность авиации - нанес лишь 2 авиаудара, но провел 42 боевых столкновения и совершил 1040 артобстрелов. В частности, и на Запорожском направлении, и в Донецкой области россияне возобновили применение ядовитых веществ: зафиксировано в общей сложности 4 сбросы гранат с химическим веществом слезоточиво-удушающего действия", - проинформировал Тарнавский.

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По его данным, на Авдеевском направлении враг снова совершает попытки наступательных действий малыми штурмовыми группами - здесь наши защитники и защитницы отбили 9 атак возле Ласточкиного, Северного, Первомайского и Невельского.

"На Марьинском направлении продолжаем сдерживать агрессора неподалеку Георгиевки, Новомихайловки, где отбита 21 атака. На Новопавловском направлении противник 1 раз пытался идти наступление в районе населенного пункта Старомайорское", - отметил бригадный генерал.

На Запорожском направлении, отметил он, существенных изменений не произошло - Силами обороны отражено 11 атак захватчиков возле Малиновки и Работиного.

"Ситуация остается контролируемой, украинские воины стойко держат оборону и активными действиями уничтожают врага. Так, общие потери россиян за прошедшие сутки составили: в живой силе - 644 человека, в вооружении и военной технике - 47 единиц, не считая БПЛА. В частности, это 2 танка, 29 ББМ, 8 артсистем, 8 автомобилей. Нейтрализовано или уничтожено 272 БпЛА различных типов", - сообщил Тарнавский.

Также Силы обороны Украины уничтожили 2 склада боеприпасов, 1 склад горюче-смазочных материалов и еще 1 важный объект противника.

Применение россиянами химического оружия

Россияне во время войны в Украине все чаще применят запрещенное химическое оружие. Враг применяет целый арсенал химических веществ на поле боя. Только за январь 2024 года зафиксировали более полусотни атак. И они становятся интенсивнее, заявили в управлении радиационной, химической и биологической защиты Командования сил поддержки ВСУ.

В декабре 2023 года российские оккупанты впервые применили против украинских защитников новые газовые гранаты РГ-во, содержащие запрещенное токсичное вещество хлорацетофенон. Ее назначение-убийство живой силы, подчеркнул представитель Центра исследований трофейного и перспективного вооружения и военной техники, капитан Андрей Рудик.

По его информации, по состоянию на январь 2024 года с начала полномасштабной агрессии Российской Федерации против Украины зафиксировано 626 химических атак со стороны оккупантов.

Комментируя ситуацию вокруг Авидеевки майор ВСУ, заместитель командира третьей штурмовой бригады Максим Жорин, вчера, 19 февраля, сказал, что у врага еще достаточно сил для того, чтобы продолжать давление на Авдеевском, запорожском направлениях, продвигаться в районе Купянска. Он отметил, что" россиян погибло много и они сейчас валяются по всей Авдеевке, но радоваться пока нечему", поскольку впереди еще очень много работы.

По словам Жорина, враг не оставляет попыток штурмовать и продвигаться вперед. Сейчас россиян интересует населенный пункт Ласточкино, куда они пытаются сунуть пехотой и техникой, туда работает артиллерия. По его словам, оккупанты также развили направление работы с БПЛА.

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