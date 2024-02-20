Основное направление для россиян на сегодня после Авдеевки - Ласточкино, написал заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады (3 ОШБр) Максим Жорин.
"У врага на Авдеевском направлении достаточно сил и средств для продвижения дальше. И они будут это делать", - отметил он.
По информации Жорина, сейчас 3 ОШБр вместе с другими подразделениями заняла определенные рубежи обороны вокруг Авдеевки.
"Интенсивность боев высока, но, конечно, не столь жесткая, как была в городе. Основное направление для россиян на сегодня - Ласточкино. Мы четко отдаем себе отчет, что в самом городе п***ры имеют достаточно сил для дальнейшего наступления", - добавил он.
Выход ВСУ из Авдеевки - актуальное
В Министерстве обороны Великобритании, ссылаясь на данные разведки, заявили, что российским захватчикам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться результатом захвата Авдеевки.
"Им понадобится период для отдыха и переоснащения. В ближайшие недели, вероятно, что Россия будет стремиться постепенно расширить ее территориальный контроль за пределами Авдеевки", - говорилось в сообщении.