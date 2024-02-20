Стаховский рассказал, что если их брать поодиночке, то они ужасно жалкие и испуганные.

Бывшая первая ракетка Украины по большому теннису Сергей Стаховский, который служит в составе спецподразделения СБУ "Альфа", считает, что "вагнеровцы" - это самый низкий сорт населения, который есть.

"Это люди, которые несколько раз уже были заключены в тюрьму. 90% - за убийство. То есть о чем с ними разговаривать? Им предложили либо сидеть в тюрьме, либо с оружием в руках убивать украинцев. Мародерить - то, что они любят. Конечно, они выбирают более интересный образ жизни и заработать еще деньги", - сказал он в интервью УП.

Стаховский рассказал, что если их брать поодиночке, то они ужасно жалкие и испуганные.

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"Но если их пятеро и у них есть автоматы, то они убьют кого угодно – и детей, и женщин. Им все равно. То есть эта стайная сила, она очень сильно ощущается именно в них. Наедине они обписанные-обкаканные. А как только их много и есть оружие, то чувствуют себя бесстрашными", - сказал он.

Роль "вагнеровцев" в войне против Украины

Бывшие военнопленные россияне, воевавшие в рядах ЧВК "Вагнер", а впоследствии перешедшие на сторону Украины и ныне воюющие в составе "Русского Добровольческого корпуса", рассказали, как их завербовали, как готовили к фронту, как с ними обращались в плену и что изменило их мировоззрение.

По их словам, в ЧВК "не знаешь, кому можно доверять, кому нельзя доверять".

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