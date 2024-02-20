События происходили 18 февраля, когда оккупанты наступали на село.

В сети распространили видео с очередным рострилом россиянами взятых в плен украинских бойцов, на этот раз возле Работиного. Видео с кадрами убийства опубликовал сегодня проект DeepState.

"Оккупанты снова расстреляли украинских бойцов, на этот раз возле Работиного. По данным смежных подразделений, 18 февраля россияне наступали на село с юга и захватили часть большого опорного пункта, где осталось трое бойцов 3-й БрОП "Спартан". Противник в очередной раз пренебрегая правилами и обычаями войны, взяв в плен расстрелял наших бойцов. Кадры уже появились в сети", - сказано в комментарии к видео.

Внимание! Видео содержит сцены насилия и не рекомендовано для просмотра людям со слабой психикой.

Расстрелы оккупантами пленных - детали преступлений

18 февраля DeepState сообщил, что оккупанты расстреляли 6 пленных украинских воинов на позиции Музей (находился на территории бывшей в/ч Зенит, Авдеевка). Собратья узнали бойцов из видео, которое распространили московиты в сети. На кадрах расстрелянные тела лежат в помещении Гаража №1.

Командование ОСГВ "Таврия" сообщило о решении отвести силы обороны от позиции "Зенит" 16 февраля. После этого стало распространяться видео с расстрелом украинских военнопленных солдатами армии РФ, и это якобы происходило на позиции "Зенит". 18 февраля спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховой сообщил, что вывод украинских войск из Авдеевки завершен. А относительно окружения группы военных на "Зените" он сказал, что это вопрос отдельных расследований. Относительно того что привело к гибели, то, как сообщил Лиховой, ВСУ проверяют обстоятельства гибели украинских пленных в процессе выхода из позиции.

В 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ рассказали, что враг согласился эвакуировать нескольких тяжелораненых защитников, чтобы в дальнейшем их обменять, но взамен – расстрелял.

В Донецкой областной прокуратуре заявили, что украинские правоохранители начали расследование по двум отдельным фактам расстрела россиянами украинских военнопленных в Авдеевке и вблизи села Веселое Донецкой области.

19 февраля уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец отметил, что российские захватчики совершили военные преступления, расстреляв украинских военнопленных в Донецкой области. По его словам, казнь военнопленных – это тяжелое нарушение норм международного гуманитарного права и Женевской конвенции об обращении военнопленными.

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