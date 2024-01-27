В Луганской области фиксируют активизацию наступательных действий со стороны российских оккупационных войск. Враг начал применять там новейшую технику.
"И артиллерия работает мощно, и авиация, и техники достаточно бросают в наступление. Могу также сказать, что на поле боя появляется все больше и больше новейшей техники, например, Т-90AM ("Прорыв"). И это неплохо", – рассказал "24 каналу" бывший глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Тот факт, что оккупанты все чаще применяют на фронте новые образцы техники свидетельствует о том, что запасы старых образцов вооружения стремительно снижаются. Еще одна версия – враг не успевает восстанавливать потери, поэтому приходится наступать на современной технике.
"Пусть такая тенденция продолжается, потому что если они могут обходить санкции, то не так, как бы им хотелось", – добавил Гайдай.
Что происходит на фронте
По данным Генштаба ВСУ, в течение суток, 27 января, на передовой произошло 64 боевых столкновения. Только на Авдеевском направлении Силы обороны отразили 20 вражеских атак. Враг пытался наступать и в районе населенных пунктов Луганской области.
Также оккупанты активизировались под Купянском Харьковской области. По словам главы Харьковской ОВА Олега Синегубова, "достаточно серьезными" являются два направления – это Синьковка и Табаевка.