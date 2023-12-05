Ранее в селе проживало около 600 человек. Теперь оно превратилось в село-призрак.

В селе Райгородка Сватовского района Луганской области не осталось ни одного жильца. Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Артем Лысогор.

Он показал фото разрушенных в результате российских обстрелов домов местных жителей. Лысогор отметил, что до полномасштабного вторжения РФ в этом селе Коломыйчиской общины проживало около 600 человек.

"На днях россияне заставили уехать последних четырех местных. До ближайших оккупированных населенных пунктов, где более безопасно, люди добирались самостоятельно", - сообщил он.

Видео дня

Лысогор отмечает, что село, которое расположено примерно в 3 км от линии боевого столкновения, осталось пустым.

Напомним, село Райгородка в Луганской области пострадало в результате Голодомора, совершенного правительством СССР в 1932-1933 годах. Количество установленных жертв - 136 человек.

Ситуация в Луганской области

Вчера руководитель Луганской ОВА Артем Лысогор проинформировал, что в оккупированном Луганске уничтожена нефтебаза оккупантов. В нее попал дрон, обойдя все средства радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны оккупантов. Он отмечал, что взрыв был громким и пылало ярко.

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