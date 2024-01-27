Только на Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 20 атак оккупантов возле ряда населенных пунктов.

На фронте в течение суток произошло 64 боевых столкновения. Самая сложная ситуация наблюдается на Марьинском и Авдеевском направлениях.

Как говорится в сводке Генштаба, на Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, осуществляет обстрелы населенных пунктов с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль границы Украины.

На Купянском направлении защитниками отражено 5 атак врага в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Стельмаховка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону наших войск. Под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов.

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На Лиманском направлении защитниками отражены 11 атак врага в районах населенных пунктов Терны, Ямполовка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области, где враг пытался прорвать оборону ВСУ. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов.

На Бахмутском направлении Силами обороны отражено 6 атак противника в районах населенных пунктов Ивановское, Клещиевка, где враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении защитниками отражено 8 атак врага в районах населенных пунктов Степовое и Авдеевка и еще 12 атак в районах Тоненького, Первомайского, где враг безуспешно пытался прорвать оборону ВСУ.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Георгиевки и Новомихайловки, где враг 10 раз безуспешно пытался улучшить тактическое положение.

На Шахтерском направлении нашими защитниками отражены три атаки врага в районах южнее Золотой Нивы и западнее Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении нашими защитниками отражена атака врага в районе западнее Вербового.

Война в Украине: новости

Россия готова воевать еще несколько лет, поскольку президент РФ Владимир Путин считает, что экономическая мобилизация переломит ход войны в Украине. "Сейчас мы находимся в сценарии, когда Россия тратит 40% ВВП на эту войну - это больше, чем на здравоохранение и образование", - рассказал неназванный западный чиновник изданию The Telegraph.

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