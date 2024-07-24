РФ пытается как можно больше захватить территорий, чтобы иметь позиции для переговоров.

Российские оккупанты на Покровское направление бросают последние ресурсы, но оно остается одним из самых тяжелых на фронте. Об этом рассказал начальник службы по связям с общественностью 110-й ОМБР имени генерал-хорунжего Марка Безручко Иван Секач.

"Враг имеет задачу захватить Донецкую область. Россияне пытаются продвинуться к трассе на Краматорск. Противник понимает свою задачу и вкладывает много ресурсов. Россияне выполняют до 40-50 штурмов в день. Преимущество россиян - это количество личного состава. Сейчас враг использует техники меньше, но на Покровское направление зашли "свежие" пополнения. Скорее всего, это десантные войска РФ. Потому что они имеют БМП-3, "Тигры" и другое новое вооружение, которое ранее россияне не использовали", - сказал военный в эфире телеканала "Эспрессо".

По его словам, россияне в Донецкой области берегут технику, потому что ее осталось немного.

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"Старая техника у них также заканчивается, ее надо ремонтировать. Сейчас россияне бросают последние ресурсы. Противник пытается как можно больше захватить территорий, чтобы иметь позиции для переговоров. Россияне платят за это большую цену. Много личного состава РФ уничтожается, но они идут ва-банк. До осени они будут продолжать создавать максимально сложную ситуацию", - добавил Секач.

Война в Украине - ситуация на фронте

Соотношение военной техники на фронте в Украине сейчас выглядит как 1:2 или 1:3 в пользу россиян. Об этом сказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский в интервью The Guardian.

Как отметил генерал, спустя два с половиной года полномасштабной войны россияне имеют гораздо лучшие ресурсы. У них всего больше: танков, БМП, солдат. По его словам, их начальные 100 000 сил вторжения выросли до 520 000, а цель до конца 2024 года увеличить армию до 690 000 человек на территории Украины.

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