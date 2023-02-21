На Донбассе происходят постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и несет там огромные потери, отметил президент.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что несмотря на большое давление российских захватчиков, линия фронта изменений не претерпела.

Во время вечернего видеообращения к украинцам Зеленский рассказал, что сегодняшний день начал с заседания Ставки Верховного Главнокомандующего, которое было "расширенным и подробным", включая доклады с передовой от украинских командующих на самых горячих направлениях.

"Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный доложил об общей фронтовой ситуации и вражеских ракетных ударах по нашим позициям. Конечно, особые эмоции вызывают доклады по Донетчине, Луганщине. Делаем все, чтобы сдержать там вражеские атаки – постоянные интенсивные штурмы, которых Россия не прекращает, хотя и несет там огромные потери", – отметил президент.

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Также командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский доложил о ситуации на Бахмутском и Лиманском направлениях.

"Жестокие бои. Делаем все, чтобы поддержать наших ребят", – сказал Зеленский.

Кроме того, бригадный генерал Александр Тарнавский доложил о боях на Авдеевском и других направлениях.

"Оккупанты применяют там весь спектр оружия против наших ребят, включая даже со слезоточивыми гранатами. Но очень важно, несмотря на все давление на наши силы, что линия фронта изменений не претерпела", – подчеркнул глава государства.

Президент поблагодарил за это всех украинских бойцов, солдат и сержантов, офицеров и генералов, которые защищают соответствующие фронтовые направления.

"Были на ставке доклады и других командующих и руководителей наших сил обороны и безопасности. Наев, "Север", и ОСУВ "Одесса", Москалев – заслушал их доклады. Ситуация без существенных изменений", – добавил Зеленский.

По словам главы государства, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов доложил о реальной сути российских заигрываний с риторикой о стратегическом оружии.

"Держим полное внимание к каждой детали нашего Плана обороны и амбиций врага", – подытожил Зеленский.

Война в Украине: актуальные новости

Днем во вторник, 21 февраля, российские оккупанты нанесли удары по Херсону. Как сообщил первый заместитель председателя облсовета Юрий Соболевский в эфире телемарафона, к вечеру вторника стало известно, что ранены 20 человек. Также подтверждено, что в результате атаки погибли шесть человек.

В Генштабе сообщили, что российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

При этом секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что у российской армии нет никаких успехов с начала их так называемого "большого наступления" на востоке Украины. Он подчеркнул, что "большое" наступление РФ "угасает".

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