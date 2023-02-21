Также враг продолжает обстрелы на разных направлениях.

Российские оккупанты сосредотачивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, говорится в оперативной информации Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 18:00.

"Враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено. Вражеских обстрелов получили более 20 районов населенных пунктов Сумской, Черниговской и Харьковской областей", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что на Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты Двуречная, Гряниковка, Котляровка, Берестовое Харьковской области; Стельмаховка, Ивановка, Невское, Червонопоповка, Дубрава, Белогоровка Луганской и Федоровка Донецкой области.

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На Бахмутском направлении, как сообщили в Генштабе, обстрелам подверглись 18 населенных пунктов. В частности, Раздоловка, Веселое, Бахмут, Торецк Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник совершил артиллерийские обстрелы районов 10 населенных пунктов, среди них - Авдеевка, Водяное, Красногоровка, Марьинка, Нескучное, Угледар.

"На Запорожском направлении огневого поражения потерпели, в частности, Новоселка, Времевка и Новополь Донецкой области и восемь населенных пунктов Запорожской области. На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали пригороды и город Херсон, а также районы 14 населенных пунктов, среди них - Берислав, Николаевка, Веселое, Антоновка", - говорится в сводке.

Наступление России 2023 - что известно

Эксперты констатировали начало нового наступления России на Донбассе, сейчас активные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, в районах Гряниковки, Бахмута, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Однако, как пишет западная пресса, у Кремля пока нет больших ресурсов, чтобы расширить наступательные действия.

На Угледарском направлении РФ во время штурмов потерпела сокрушительное поражение - 155-я бригада российских морпехов была полностью разбита.

Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта 2023 года.

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