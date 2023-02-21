Российские захватчики продолжают попытки наступать на пяти направлениях на востоке Украины.

Силы обороны Украины за прошедшие сутки отбили атаки российских захватчиков в районе 11 населенных пунктов.

В частности, враг и дальше сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях в районах Невского, Бахмута, Новобахмутовки, Водяного и Марьинки. Об этом сообщается в утренней сводке Генерального штаба ВСУ.

"За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Гряниковка и Масютовка Харьковской области; Белогоровка - Луганской и Васюкивка, Берховка, Бахмут, Васильевка, Новобахмутовка, Водяное, Невельское и Марьинка на Донетчине", - говорится в сводке.

В то же время, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

Как отметили в Генштабе, в течение суток вражеским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Сеньковка и Елино Черниговской области; Новослободское, Белополье, Юнаковка, Миропольское и Краснополье на Сумщине, а также более 25 районов населенных пунктов на Харьковщине. Среди них - Стрелечье, Красное, Зеленое, Терновая, Бочковое, Малая Волчья, Озерное, Григоровка, Двухлетняя и Купянск. Кроме того, противник нанес авиационный удар по населенному пункту Гранов Харьковской области с территории Российской Федерации.

Также, на Купянском и Лиманском направлениях противник обстрелял населенные пункты двухлетняя, Гряниковка, Песчаное, Крахмальное и Первомайское Харьковской области; Стельмаховка, Невское, Червонопоповка, Белогоровка на Луганщине, и Диброва, Федоровка, Ивановка и Котляровка Донецкой области. Враг нанес авиаудар в районах Белогоровки и спорного.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении обстрелов получили более 20 населенных пунктов, в частности, Раздоловка, Белогоровка, Васюкивка, Зализнянское, Бахмут, Ивановское, Клещеевка, Курдюмовка, Озаряновка, Александро-Шультине, Нью-Йорк и Веселое Донецкой области.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях артиллерийского воздействия подверглись более 30 населенных пунктов. В частности, это - Новобахмутовка, Авдеевка, Водяное, Невельское, Красногоровка, Георгиевка, Марьинка, Богоявленка, Угледар и Пречистовка Донецкой области. Также враг нанес авиационные удары неподалеку Александрополя, Каменки, Авдеевки, Марьинки и Угледара.

Кроме того, на Запорожском направлении огневому поражению подверглись районы более 25 населенных пунктов, включая Новоандреевку, Времовку и Новополь Донецкой области и Ольговское, Малиновку, Гуляйполе, Малую Токмачку, Орехов, Новоданиловку и Степное на Запорожье.

На Херсонском направлении от вражеского артиллерийского огня пострадали районы более 35 населенных пунктов. Среди них - Золотая Балка, Дудчаны, Качкаровка, Берислав, Казацкое, Николаевка, Антоновка, Херсон, Днепровское, Береговое и Огромное Херсонской области.

Война в Украине - что известно

Как сообщал Униан, накануне вечером в Генштабе заявляли, что российские оккупанты сосредоточивают основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. Россия также намеренно обстреляла город в Херсонской области, чтобы обвинить в атаке ВСУ.

Между тем, украинская авиация в течение суток много раз била по районам сосредоточения российских захватчиков и их военной техники, в частности - по вражескому зенитно-ракетному комплексу, который находился на огневой позиции.

А президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Россия действительно может осуществить реванш на этой неделе, но она уже не такая сильная, как год назад. Он отметил, что россияне даже год назад не имели достаточных ресурсов для полномасштабного наступления. Кроме того, сейчас оккупанты демотивированы.

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