Защитники мужественно защищают нашу страну, подчеркнул Данилов.

Секретарь Совета безопасности и обороны Алексей Данилов подтвердил, что у российской армии нет никаких успехов с начала их так называемого "большого" наступления на востоке Украины.

Как заявил Данилов в эфире телемарафона, "большое" наступление РФ "угасает": "Большое наступление, как они планировали, продолжается уже на 8-10 день. Никаких успехов у них нет".

Секретарь СНБО напомнил, что сейчас враг наступает на пяти направлениях. Но наши защитники мужественно защищают нашу страну, заверил Данилов.

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"Да, сложно. Сегодня на заседании Ставки Главнокомандующего мы этот вопрос проговаривали. Мы его проговариваем по меньшей мере дважды-трижды в неделю. Из-за этих "событий 24 февраля" президент ежедневно собирает Ставки. Отпор будет обязательно предоставлен этому агрессору. Шансов одержать победу у них ноль", - сказал Данилов.

Наступление России 2023 - что известно

Эксперты констатировали начало нового наступления России на Донбассе. Сейчас активные бои продолжаются на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

Однако, как пишет западная пресса, у Кремля пока нет больших ресурсов, чтобы расширить наступательные действия.

На Угледарском направлении РФ во время штурмов потерпела сокрушительное поражение - 155-я бригада российских морпехов была полностью разбита.

Резкий рост потерь среди захватчиков согласуется с данными разведки, что РФ бросила все ресурсы, чтобы захватить Донбасс до марта 2023 года.

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