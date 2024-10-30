Российские захватчики продвигаются дальше и имеют тактический успех.

На востоке Силы обороны Украины постепенно теряют территории, но не стоит говорить о том, что фронт якобы посыпался. Об этом секретарь Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, народный депутат Роман Костенко сказал в эфире на Радио NV.

"Просто нет такого военного термина как "фронт посыпался". Что имеется в виду, что фронт посыпался? Я очень хорошо знаю генерала Марченко... Авторитетный правильный командир и человек был на своем месте. Но, наверное по-разному можно сказать то, что имел в виду генерал Марченко. Действительно, мы сейчас теряем территории. Мы видим, что сейчас не можем остановить врага. Вот это и имел в виду "фронт посыпался"", - сказал Костенко.

При этом, народный депутат выразил собственное мнение, что он воспринимает термин "фронт посыпался" в такой ситуации, когда "противник стремительно врезается на десятки километров в нашу оборону", и если бы оккупанты уже были глубоко в Харьковской, Днепропетровской областях и создали условия для охвата украинских группировок - это следует называть, что фронт посыпался.

Видео дня

"Сейчас можно так назвать то, что мы теряем территории, противник продвигается, имея там тактический успех, который в перспективе... я бы это назвал отсутствует устойчивость обороны. У нас неустойчивая оборона, что дает возможность противнику продвигаться. Если это все комплексно собрать, то можно применить этот термин, но я бы его лично не применял сейчас к этой ситуации, которая есть", - подчеркнул Костенко.

Также он рассказал о ситуации на фронте, и в частности, что захватчики уже в 10 км находятся от Покровска.

"Что сейчас происходит? У нас не хватает ресурса, у нас провалена мобилизация - проблемы с мобилизацией. У нас противник продвигается практически на всем (фронте)... Мы говорим о темпах, но противник продвигается, захватывает наши территории. Мы несем потери. У нас не полностью сформированы резервные бригады из-за нехватки мобилизации. У нас не укомплектованы те бригады, которые есть. У нас комплектуются старые бригады... Потом противник имеет по всему фронту инициативу. Это логичный вопрос, это не то, что мы проиграли... Это мы констатируем факт, что противник имеет преимущество. Конечно, в данный момент он превосходит нас, а значит - побеждает", - сказал Костенко.

Он подчеркнул, что ситуация сложная. По его убеждению, все составляющие, как военные, так и политические, показывают преимущество россиян.

Депутат считает, что надо делать изменения в системе управления войсками и в системе поставок вооружения, финансировать больше оборонно-промышленный комплекс. Надо работать с партнерами для того, чтобы укрепить фронт.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, 28 октября генерал-майор ВСУ Дмитрий Марченко заявил, что в Донецкой области украинский фронт посыпался. Он сказал, что захватчики зашли в Селидово и в ближайшее время охватят город полностью. Это даст оккупантам тактический выход на Покровск.

По его словам, Силам обороны не хватает боеприпасов, личного состава и наблюдается разбалансировка управления войсками.

По последним данным DeepState, враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне.

В ISW добавили, что за последние недели российские оккупационные войска смогли ускорить темпы наступления на фронте в Украине. Несмотря на это, они все же остаются медленными и соответствуют позиционной войне.

Вас также могут заинтересовать новости: