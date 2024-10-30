Оккупанты в последнее время достигают успехов на востоке.

За последние недели российские оккупационные войска смогла ускорить темпы наступления на фронте в Украине. Несмотря на это, они все же остаются медленными и соответствуют позиционной войне.

Как сообщается в отчете американского Института изучения войны, публикации западных СМИ, в которых сравнивают наступления в сентябре 2024 года и в начале вторжения, вводят людей в заблуждение. В частности, в марте 2022 года захватчики продвигались со средней скоростью 1265 квадратных километров в день. Сегодня же это - около 14 квадратных километров в день, что в примерно 90 раз меньше.

Кроме того, два года назад происходило стремительное продвижение врага вглубь нашей страны с временным захватом значительных частей Киевской, Черниговской, Сумской и Харьковской областей. Однако более поздние атаки характеризуются мелкомасштабными, локализованными и тактическими наступлениями.

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По словам аналитиков, хотя оккупанты в последнее время достигают успехов на востоке, сравнение этих "достижений" с началом вторжения вводят в заблуждение относительно последних успехов.

По состоянию на 1 октября этого года, противник захватил населенный пункт Угледар, продолжил продвижение на север и северо-запад от города, а также достиг значительных тактических успехов в районе Селидово, которое расположено к юго-востоку от Покровска. Эти успехи тактически значимы, но они не отражают общего увеличения темпов наступления страны-агрессора по всему фронту. Так, большая часть линии соприкосновения остается относительно неподвижной. При этом последние достижения оккупантов не превышают на два порядка темпы их наступления на первом этапе войны.

По оценке Института изучения войны, текущая обстановка больше свидетельствует о том, что противник хочет увеличить темп механизированных до наступления грязевых условий в осенние месяцы.

Война в Украине - последние новости

По последним данным DeepState, враг оккупировал Богоявленку и Новоукраинку, а также продвинулся в Селидово и Ясной Поляне.

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