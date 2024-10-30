Прежде всего, жизненно важно поддерживать боеспособность Украины, отметил аналитик.

Война в Украине сейчас находится на критическом этапе. В том случае, если в ближайшие несколько месяцев не будут предприняты соответствующие меры, преимущества России продолжат расти, и военная ситуация достигнет точки невозврата. Такое мнение в статье для Atlantic Council высказал научный сотрудник Национального института стратегических исследований и старший аналитик украинской общественной организации "Вернись живым" Николай Белесков.

"Потребности Украины хорошо известны и включают в себя значительное увеличение военной помощи наряду с отменой ограничений на использование западного оружия. Прежде всего, жизненно важно поддерживать боеспособность Украины и налагать на Кремль растущие издержки, одновременно убеждая Путина, что западная поддержка Киева не ослабнет", - отметил автор.

По его мнению, недавние наступательные операции России пока не привели к решающим прорывам. Однако, нельзя измерить только километрами психологическое воздействие успехов российских войск, считает Белесков:

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"Локальные успехи Москвы на Донбассе постепенно подрывают моральный дух украинского населения. Регулярные сообщения о новых российских успехах также ослабляют решимость западных партнеров Киева и усиливают аргументы против продолжения военной поддержки Украины".

Отдельно эксперт акцентировал внимание на катастрофических потерях России, которые подтверждают, что вторжение РФ "идет не совсем по плану".

"Совсем недавно Москва убедила Северную Корею предоставить тысячи дополнительных солдат. Единственное, чего Путин определенно не хочет делать, - это объявлять о еще одной политически рискованной мобилизации. Пока что он, похоже, нашел решения, которые позволят России продолжать свои наступательные операции на Украине без мобилизации сотен тысяч российских гражданских лиц", - добавил Белесков.

По мнению эксперта, многое будет зависеть от исхода президентских выборов в США 5 ноября:

"Кто бы ни победил в гонке за Белый дом, он унаследует войну в Украине, которая потребует от него неотложного внимания, чтобы предотвратить победу России, которая станет сигналом упадка Запада и изменит геополитический ландшафт на десятилетия вперед".

Война в Украине - другие прогнозы

Напомним, на днях New York Times со ссылкой на дипломатов и аналитиков писал, что наиболее вероятный исход войны в Украине в ближайшем будущем - соглашение о временной заморозке конфликта "вдоль еще не определенной линии".

Напомним, в американском Институте изучения войны (ISW) констатировали, что за последние недели российские оккупационные войска смогла ускорить темпы наступления на фронте в Украине. Несмотря на это, они все же остаются медленными и соответствуют позиционной войне. По оценке ISW, текущая обстановка больше свидетельствует о том, что противник хочет увеличить темп механизированных атак до наступления грязевых условий в осенние месяцы.

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