Местных жителей призвали оставаться в укрытиях.

В Кременчугском районе Полтавской области силы ПВО сбили ракеты российских оккупантов.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин.

"Кременчугский район. Силы ПВО сбили вражеские ракеты. Остаемся в укрытиях! Верим в ВСУ", - написал он. Видео дня

Ранее до этого в Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Сообщалось о запуске ракет из оккупированного Крыма, из района Симеиза.

Как ранее сообщал УНИАН, противовоздушная оборона Украины сейчас способна сбивать от 50 до 70% российских ракет. Обеспечить 100% эффективность ПВО пока невозможно.

Как заявил министр обороны Украины Алексей Резников, Россия в войне против Украины потеряла более 57% своего ракетного потенциала. Это стало возможным благодаря тому, что украинская система ПВО стала лучше, а агрессор одновременно потерял почти 60% ракет.

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