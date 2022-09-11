Во время утренней воздушной тревоги в Уманском районе сработала ПВО.

Силы противовоздушной обороны сбили ракету над Уманским районом Черкасской области.

Об этом сообщил председатель Черкасской областной военной администрации Игорь Табурец.

"Во время утренней воздушной тревоги на Уманщине сработала ПВО. Обломками сбитого объекта повреждено частное домовладение", - отметил он.

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По словам главы ОВА, люди во время атаки не пострадали.

Позже во время воздушной тревоги над Днепропетровщиной также было сбито вражескую ракету.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

"Днепропетровщина. 11 сентября. 12.11. У нас день продолжается хорошими новостями... Наши защитники сбили над Днепропетровщиной вражескую ракету", - отметил он.

Как сообщал УНИАН, в результате ракетного удара по Днепру получил ранение мужчина.

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