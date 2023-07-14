На Мелитопольском направлении за прошедшую неделю ВСУ продвинулись на 1,7 км. и продолжают вести наступательные действия.

Подразделения Нацгвардии готовят плацдарм для расширения наступления на Авдеевском направлении.

Как сообщил заместитель директора департамента планирования применения Главного управления Национальной гвардии полковник Николай Уршалович, на этом направлении противник атакует, однако потерь позиций за прошедшую неделю нацгвардейцы не допустили, передает Military Media Center.

Также, подразделения Национальной гвардии удерживают инициативу и готовят плацдарм для продолжения и расширения своих наступательных действий.

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Кроме этого, по словам Уршаловича, ВСУ на Мелитопольском направлении за прошедшую неделю продвинулись на 1,7 км. Он добавил, что на этом направлении подразделения 15 бригады оперативного назначения Нацгвардии "Кара-Даг" во взаимодействии с подразделениями ВСУ продолжают вести наступательные действия.

Военный подчеркнул, что украинские подразделения продвигаются в условиях плотного минирования врагом подступов к своим позициям и мощного огневого воздействия.

Война в Украине: новости

С начала лета украинские военные ведут контрнаступление. В Генштабе отчитываются о достижении успехов и освобождении территорий от российских оккупантов. Однако некоторые западные политики и эксперты указывают, что продвижение ВСУ идет медленно. Бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Годжес отметил, что в течение последних месяцев оккупанты хорошо окопались.

Он добавил, что контрнаступление ВСУ, учитывая нежелание Запада предоставлять Украине дальнобойные ракеты и истребители, идет очень хорошо.

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