Также оккупанты выкопали сотни километров траншей в РФ, в частности в Белгородской и Курской областях.

С лета 2022 года Россия построила одни из самых масштабных систем военно-оборонительных сооружений в мире за многие десятилетия.

Как сообщает британская разведка, эти сооружения расположены не только вблизи нынешней линии фронта, но и вглубь временно контролируемых РФ территорий.

Судя по спутниковым снимкам, РФ прилагает особые усилия для укрепления северной границы оккупированного Крыма, в том числе с эшелонированной оборонительной полосой возле села Медведевка.

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Также оккупанты выкопали сотни километров траншей в РФ, в частности в Белгородской и Курской областях. Судя по всему, отмечают аналитики, РФ боится, что ВСУ могут добиться большого прорыва во время контрнаступления.

"Тем не менее, некоторые работы, вероятно, были заказаны местными командирами и гражданскими лидерами в попытке продвигать официальную версию о том, что россии "угрожают" Украина и НАТО", - отмечают в Минобороны Британии.

Контрнаступление ВСУ - РФ готовится защищаться

Украина усиленно готовится к масштабным военным операциям, накапливая западное оружие и тренируя украинских военных на полигонах за границей.

Вместе с тем президент Владимир Зеленский недавно заявил, что ВСУ вынуждены были отложить начало контрнаступления из-за не всегда проверенных ходящих слухов о намерениях продвижения ВСУ, мешающих командованию. Кроме того, украинские бойцы также ожидают новых пакетов военной помощи от США и союзников.

В это же время РФ погрязла в боях за Бахмут и Марьинку и ведет оборону на юге Украины. Например, пять дней назад в сеть просочились спутниковые кадры сети окопов вдоль левого берега Днепра.

Известно, что сеть проходит через оккупированные части Запорожской области. Это наталкивает на мысль, что главным страхом РФ остается угроза лишения оккупантов "сухопутного коридора" в Крым.

В ВСУ тогда отметили, что "мега-окоп" будет последней "победой" для русских.

Украинские и западные аналитики неоднократно настаивали, что перерезание "коридора" будет началом к освобождению Крыма.

CNN, в свою очередь, писал о неготовности России к контрнаступлению ВСУ. Признание масштабов окопов русских не обязательно является комплиментом в 2023 году, подчеркивали журналисты.

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