Ходжес констатировал, что Запад медлит с отправкой в Украину необходимого для быстрого контрнаступления оружия.

Контрнаступление ВСУ, учитывая нежелание Запада предоставлять Украине дальнобойные ракеты и истребители, идет очень хорошо, заявил в эфире "Голоса Америки" бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант в отставке Бен Ходжес.

Ходжес отметил, что в последние месяцы оккупанты хорошо окопались.

"Конечно, мы хотели бы, чтобы контрнаступление шло быстрее, но надо быть реалистами, потому что россияне не тратили времени последние несколько месяцев. Они делали много работы, минируя поля, и (пройти через них) тяжело", - сказал американский генерал.

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Также Запад продолжает отказываться предоставить F-16, добавил он. Это воздушные мощности, которые помогли бы украинскому контрнаступлению иметь больше возможностей.

"Мы бы никогда не отправили американских, немецких или французских солдат в атаку без превосходства в небе. Но все же люди разочарованы тем, что Украина не движется быстрее, в то время как мы не предоставляем им воздушные мощности, не предоставляем им оружие большой дальности, которые очень помогли бы выбить российскую артиллерию, российский штаб, российское материально-техническое обеспечение. Так что, учитывая все это, у них все очень хорошо. Я думаю, Генштаб Украины внес правильные коррективы", - отметил Ходжес.

Контрнаступление ВСУ - с какими проблемами столкнулась Украина

Контрнаступление ВСУ официально продолжается уже второй месяц. За это время украинские силы имеют определенные территориальные успехи как в Донецкой, так и в Запорожской областях. Впрочем, по сравнению с первыми несколькими неделями, когда защитники освободили поочередно сразу 8 населенных пунктов, сейчас, по мнению некоторых западных экспертов, "импульс контрнаступления почти исчез". Зато Генштаб ВСУ в своих сводках постоянно акцентирует на том, что в первую очередь во время штурмов бережет личный состав армии.

Некоторые в Европейском Союзе уже угрожают подталкивать Украину к "замораживанию конфликта", если в течение следующих месяцев темпы наступательных операций не станут заметнее. К примеру, чешский президент Петер Павел (сам военный в прошлом) откровенно заявил, что на отвоевание территорий у Украины будет только полгода, потому что дальше в дело будут вмешиваться политики.

На эти и другие похожие заявления главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный ответил призывом не делать из войны "шоу", а помогать оружием. В частности, он очень прямо "намекнул", что ВСУ до сих пор вынуждены "выгрызать" российскую оборону без нормальной авиационной поддержки, что противоречит всем военным доктринам.

В течение того времени, как Запад медлил по передаче Украине танков, дальнобойной артиллерии и ракет большой дальности, а теперь - еще и F-16, россияне успели возвести одну из крупнейших оборонительных систем в мире. Сеть фортификаций врага призвана прежде всего не допустить перерезания ВСУ так называемого "сухопутного коридора" из России в Крым через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

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