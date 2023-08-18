Они сорвали госзаказ на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения РФ.

Военные контрразведчики Службы безопасности разоблачили коррупционную схему, которая привела к срыву государственного заказа на производство крупной партии боеприпасов для ВСУ накануне полномасштабного вторжения РФ.

Как говорится в сообщении СБУ, речь идет о выполнении оборонного контракта на поставку ВСУ артиллерийских мин на общую сумму почти 270 млн грн.

По данным следствия, к сделке причастны руководители трех частных компаний, получивших заказ от Минобороны на производство данного вида боеприпасов. Согласно подписанным договорам предприниматели должны были отгрузить боевые средства поражения до февраля 2022 года. Однако, к этому сроку компании поставили в Минобороны лишь часть заказанных мин, которые к тому же оказались бракованными из-за использования в них некачественного пороха. Такой технический недостаток делает невозможным применение боеприпасов в боевых условиях и приводит к выводу из строя самого артвооружения.

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"Именно этот факт был разоблачен специалистами оборонного ведомства во время испытаний полученных артиллерийских мин. После этого бракованную партию средств поражения вернули компаниям-производителям для исправления выявленных недостатков", - говорится в сообщении.

Но предприниматели до сих пор не устранили технические неисправности военной продукции и, как следствие, не поставили украинским защитникам ни одной единицы боеприпасов согласно госзаказу.

На основании собранных доказательств двум руководителям компаний сообщено о подозрении по ч. 4 ст. 190 Уголовного кодекса ("мошенничество, совершенное в крупных размерах"). Злоумышленникам грозит до 8 лет тюрьмы.

Преступления с оружием

В Киеве разоблачены два человека в незаконном хранении большого количества автоматического огнестрельного оружия и боеприпасов и их сбыте. По данным следствия, указанные лица незаконно хранили оружие по адресам своего проживания.

А винницкие правоохранители задержали лидера межрегиональной группировки торговцев оружием и одного из его сообщников.

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