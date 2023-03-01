Сокращение количества запасов боеприпасов беспокоит страны Евросоюза.

Берлин взял на себя обязательство нарастить выпуск боеприпасов и увеличить мощности для ремонта вооружения с целью усиления поддержки Украины.

Об этих мерах объявил немецкий канцлер Олаф Шольц, передает CNN. "Поддержка Украины, которая длится уже год, также дала нам знания, которые позволяют обеспечить достаточную поставку запасных частей, а также создать возможности для ремонта оружия, которое используется в войне, за пределами Украины", - уточнил Шольц.

По его словам, Германия "обеспечит производство боеприпасов, как для оружия, которое мы сами поставляем, так и для того, что идет из старых запасов, которые есть в Восточной Европе".

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Сокращение количества запасов боеприпасов беспокоит страны Евросоюза. Хотя Украина использует боеприпасы более эффективно чем РФ, все равно она расходует их быстрее, чем ЕС способен выпускать. В связи с этим в настоящее время США и Евросоюз пытаются увеличить производство боеприпасов как для поставки Украине, так и для пополнения своих запасов.

Боеприпасы для ВСУ

14 февраля стало известно, что Германия решила проблему с дефицитом боеприпасов для системы ПВО Gepard, которую она предоставила Украине летом 2022 года. Как сообщил министр обороны страны Борис Писториус, уже заключен правительственный контракт с оружейной корпорацией Rheinmetall. "Мы быстро приступим к собственному производству боеприпасов Gepard в Rheinmetall. Я очень рад, что мы смогли гарантировать поставку этой важной части ПВО", – сказал тогда Писториус.

А 11 января пресс-служба госконцерна "Укроборонпром" сообщила о налаживании серийного производства 82-мм боеприпасов для миномета. Это снаряды для поражения живой силы противника на дистанции до 4,5 км. В госконцерне заверили, что новые снаряды лучше тех, что использовались до сих пор.

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