Это, конечно, только в том случае, если они смогут захватить сам Покровск.

Если россиянам таки удастся реализовать свой замысел по захвату Покровска, тогда их следующей целью вероятно станет Константиновка - самый южный крупный город из агломерации Славянск-Краматорск-Дружковка-Константиновка на севере Донецкой области. Такое мнение в интервью Radio NV высказал военный обозреватель Иван Ступак.

"Они пытаются охватить Покровск с запада, перерезать дорогу, которая соединяет Покровск с Павлоградом. И если посмотреть еще шире, то, скорее всего, это мое мнение, Константиновка - это будет, возможно, вторая большая цель, которую себе россияне могут поставить", - заявил он.

Ступак отметил, что россиянам, чтобы реализовать свою стратегию окружения, надо будет приблизиться к Константиновке с трех сторон.

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"Это Часов Яр, это Торецк и это будет Покровск. Да, кто-то скажет: "Камон, там такое расстояние безумное". Но вот этими большими охватами можно минимизировать потери среди личного состава, и, с трех сторон [атаковав], получить большие территориальные достижения. Я думаю, что Константиновка и близлежащие населенные пункты станут целью № 2, большой стратегической целью", - убежден Ступак.

Ситуация на фронте: последние новости

Как писал УНИАН, продвижение российских оккупантов на Кураховском направлении замедлилось, что, возможно, стало следствием привлечения там дополнительных резервов Сил обороны.

Также мы рассказывали, что россияне пытались штурмовать позиции "Азова" на электросамокатах. Результатом стала потеря россиянами 5 единиц бронированной техники, 8 единиц автотранспорта, 3 электросамокатов и 63 пехотинцев.

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