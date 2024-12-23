На Запорожском направлении в ближайшее время ничего "большого и страшного" не будет.

Именно Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта, считает военнослужащий ВСУ и политолог Кирилл Сазонов. Свое видение ситуации на украинско-российском фронте он обнародовал в Telegram.

"Очень жесткая ситуация на Курском, тяжелые бои на Кураховском и ежедневно кидают вопросы по Запорожью. В центре внимания беру Покровск по двум причинам. Первая – все эти участки сейчас связаны в один тугой узел. Даже Курщина. Вторая – именно Покровск может в ближайшее время стать самой горячей точкой всего фронта. Как в свое время Бахмут или Авдеевка", - написав Сазонов.

Он убежден, что на Запорожском направлении в ближайшее время ничего "большого и страшного" не будет. "Штурмы тактического уровня – не глубже. Причина простая – нет резервов. Даже для лобового штурма Орехова. А другие варианты типа вдоль Днепра вообще самоубийственны для агрессора", - отметил Сазонов.

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По его словам, основную ударную силу с этого направления (76-уй десантную дивизию) забрали на Курский фронт.

"Все резервы из России идут на Донецкую и Курскую области. Вот вам и узел. Варианты наступать с Курахово на Запорожье даже рассматривать не будем. Плоская, как стол равнина, по которой идет "высоковольтная" трасса и вдоль нее две посадки. Тир. Двигаться там можно исключительно по маршруту "Курахово – концерт Кобзона", - подчеркнул Сазонов.

Он объяснил, почему сравнил Покровск и Бахмут.

"Агломерация "Покровск-Мирноград" - там населения было порядка 100 тыс. Жилая застройка и промзоны. Даже при минимальном сопротивлении там можно держаться полгода железно. При грамотном – вечно. Как и Бахмут, стратегического значения Покровск не имеет. Только политическое", - написал военный.

По его словам, очевидные проблемы штурма Покровска прекрасно понимают и оккупанты. Именно поэтому они пробовали достаточно быстро "на волне" охватить город с северного и южного флангов. "На северном получается плохо и медленно. Отсюда периодические истерики и резкое усиление штурмов по принципу "хоть в лепешку разбейся, но к завтрашнему утру!". Пока лезут очень медленно и с большими потерями. При том, что резервы они перебрасываю постоянно", - рассказал Сазонов.

На южном фланге у россиян тоже не получается двигаться - не хватает сил, несмотря на то, что ЗСУ тут тоже измотаны, отметил он.

"Похоже, противник из-за дефицита ресурсов вынужден сперва продвигаться по северному, а потом все перебросить на южный. Сразу по двум флангам – уже нет сил. И если мы не сольемся на Курщине (а мы не сольемся), взять эти резервы негде. И эти штурмы ежедневно стирают наступательный потенциал оккупанта. А если в какой-то момент они решат махнуть рукой и лезть напролом – тем хуже для них. Похоже, Покровск и вся агломерация становится именно тем куском, который реально уже будет не по зубам российскому агрессору. Особенно, если у ЗСУ найдутся резервы для нанесения ударов во фланг щупальцам", - пишет Сазонов.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, раньше полковник запаса ВСУ Сергей Грабский также заявил, что у россиян нет сейчас достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные крупные наступательные действия на нескольких участках фронта.

Грабский сказал, что для окупантов остается основным приоритетом продвижение в районе Покровского выступа и Курахово. Но после этого может думать о Купянске. Он уточнил, что сейчас можно прогнозировать возможные отдельные наступательные действия россиян в районе Купянска. Однако они не будут нести столь массового характера, как это сейчас происходит в Донецкой области.

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