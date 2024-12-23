На фоне больших потерь в бронетехнике российские командиры отправляют солдат на штурмы с багги, мотоциклами и даже электросамокатами.

Россияне пытались штурмовать позиции "Азова" на электросамокатах. В результате провальных штурмов противник потерял 5 единиц бронированной техники, 8 единиц автотранспорта, 3 электросамоката и 63 пехотинцев, сообщили в бригаде.

"Азовцы" отмечают, что российская пехота ежедневно пытается любыми способами прорваться в глубь обороны и закрепиться в полуразрушенных застройках или подвалах, спрятаться в посадках на Торецком направлении. За последние несколько месяцев во время массированных штурмов противник потерял значительное количество бронетехники.

На фоне огромных потерь командиры отправляют солдат на штурмы с электросамокатами, багги, квадроциклами и на легковых авто. Основным средством поражения российских штурмовых групп являются FPV-дроны, дроны со "сбросами", артиллерия, в частности кассетные боеприпасы, и дистанционное минирование.

"Как и на всей линии фронта, количество пехоты врага на Торецком направлении значительно преобладает. Поэтому попытки штурмов останавливаются еще на подходе россиян к позициям пехоты Сил обороны", - отмечает "Азов".

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, ранее полковник запаса ВСУ Сергей Грабский также заявил, что у россиян нет сейчас достаточного количества сил и ресурсов для того, чтобы проводить одновременные крупные наступательные действия на нескольких участках фронта.

Грабский сказал, что для оккупантов остается основным приоритетом продвижение в районе Покровского выступа и Курахово. Но после этого может думать о Купянске. Он уточнил, что сейчас можно прогнозировать возможные отдельные наступательные действия россиян в районе Купянска. Однако они не будут иметь столь массового характера, как это сейчас происходит в Донецкой области.

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