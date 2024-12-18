Административные меры - выговоры, штрафы на "аватаров", то есть алкоголиков, не действуют.

Командиры подразделений ограничены применением исключительно административных мер в отношении алкогольно зависимых в армии в виде строгих выговоров и штрафов, что ведет к лишению их всех надбавок, премий и зарплат, но, как показывает практика, в большинстве случаев это не является действенным.

Об этом сказал командир батальона Александр Погребиский в интервью "Радио Свобода", отвечая на вопрос по поводу тех фактов, которые сейчас обсуждаются в обществе, что "аватаров" держали в клетках, ямах, чтобы наказать за употребление алкоголя.

По его словам, на сегодня существует проблема пребывания в армии военных с алкогольной зависимостью.

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"Не должен командир бригады или командир подразделения этим заниматься, потому что на нем висит и так очень большая ответственность - материальная, за личный состав. Если мы говорим о таких подразделениях как у меня, то вопрос решается очень просто - человек переводится на службу в другое подразделение, потому что он здесь не нужен", - подчеркнул командир.

Военный добавил, что работа беспилотных систем является интеллектуальной, которая требует очень большого внимания и связана с использованием недешевого оборудования.

"А что делать пехотному командиру, который не может перевести в другое подразделение, у которого не хватает людей? Его просто бросают с этой проблемой в одиночестве и никаким образом не решают ее. И тогда мы видим те случаи, которые касаются недавних скандалов. Я никогда таких механизмов не применял и не хочу применять. Но вопрос остается - как командиру изолировать пьяного человека, поскольку это может привести к тому, что погибнут другие, может быть потеря позиций?", - отметил Погребиский.

Он рассказал историю, как в командировке в его батальоне был военный, который хотел в аэроразведке себя попробовать.

"Приезжает командир подразделения в ту точку, где этот человек находился - речь идет не о передовой, а военный в состоянии алкогольного опьянения. Человека отвезли в соответствующее медицинское учреждение, где зафиксировали его состояние - это называется "задувка" и показало 2,4 промилле (речь идет о содержании алкоголя в крови - УНИАН). Человек конечно получил строгий выговор и был лишен премии. Теперь семья человека собирает деньги на адвоката, чтобы сказать какой командир был плохой",- отметил Погребиский.

При этом добавил, что эта история сравнительно мелочь, но проблема серьезная тогда, когда употребление алкогольных напитков приводит к гибели собратьев, потере позиций.

Он отметил, что когда в армии человек в состоянии алкогольного опьянения, то можно вызвать медиков, которые его заберут и зафиксируют фактическое состояние, но никто не будет класть военнослужащего на лечение от алкогольной зависимости.

"Его никто не примет. Выбираем - или тяжелораненый, или лечение наркозависимого", - добавил он.

По его словам, нельзя говорить о списании таких людей, потому что тогда начнет работали целая схема, ведь большинство военнослужащих начнут становиться алко- или наркозависимыми.

"Это будет механизм для увольнения со службы, потому что люди устают из-за не определения сроков службы, поэтому идут в СЗЧ. Это не решение проблемы, а создание еще одной схемы", - добавил военный.

Погребиский отметил, что эти вещи должны решаться на этапе ТЦК и прохождения ВВК.

"Поверьте мне, что врачи могут четко определить является ли человек зависимым от алкоголя. Потому что если ВВК признала этого человека годным к службе, то в учебном центре нет возможности опровергнуть эту историю. Я, как преподаватель учебного центра, сталкивался непосредственно с мобилизованными. И там были люди, у которых в первые три дня случались эпилептические припадки, потому что резко прекратилось употребление алкогольных напитков. Ну зачем этих людей обучать и есть риск того, что они из-за физических нагрузок просто умрут", - подчеркнул защитник.

По его словам, такие люди не нужны армии. Военный добавил:

"В учебном центре есть возможность их изолировать от магазинов и они не будут употреблять алкоголь. Но они придут в войско и обязательно найдут возможность купить алкоголь. ТЦК должен фильтровать людей и понимать ответственность, ведь эти люди берут в руки оружие и поэтому могут навредить своим собратьям. Получается, что понабирают и потом отдают командирам, которые вынуждены, не имея никаких инструментов бороться теми методами, которых мы бы не хотели вообще видеть".

Скандал с "аватарами" в 211-й бригаде - что известно

Как сообщал УНИАН, ГБР начало расследование уголовного производства относительно издевательств над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде. Накануне в СМИ появилась публикация о том, что с военных требовали деньги, их били, унижали, угрожали отправить на фронт.

Народный депутат Украины, заместитель председателя Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины Юлия Яцык рассказала, что в 211-й понтонно-мостовой бригаде военнослужащих, которые злоупотребляли спиртными напитками, раздевали догола и бросали в ямы, чтобы те протрезвели. Чтобы их выпустили из клеток или ям, они должны были платить деньги командиру взвода. Яцык сказала, что речь идет о сыне начальника штаба этой бригады.

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