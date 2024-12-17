Чтобы пьяных военных выпустили оттуда, они должны были заплатить деньги командиру.

В 211-й понтонно-мостовой бригаде военнослужащих, которые злоупотребляли спиртными напитками, раздевали догола и бросали в ямы, чтобы те протрезвели. Об этом народный депутат Украины, заместитель председателя Временной следственной комиссии по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны и Вооруженных силах Украины Юлия Яцык рассказала в эфире телеканала Киев24.

Она отметила, что информация о противоправных действиях командиров 211-й понтонно-мостовой бригады поступила в ВСК 10-12 октября. По ее словам, ВСК не могла расследовать эти факты, но был постоянно закреплен представитель ГБР, который приходил на заседание комиссии, и эта информация была ему известна.

"Речь идет о фактах не только избиения военнослужащих. Все знают о проблеме "аватаров" в армии (пьяных военных - УНИАН). Речь шла об избиении тех лиц, которые злоупотребляли алкогольными напитками, находились в состоянии алкогольного опьянения, и для того, чтобы ВСП (Военная служба правопорядка - УНИАН) таких военных не осматривала, их фактически раздевали догола и бросали в ямы. Чтобы их выпустили из клеток или ям, они должны были платить денежные средства командиру взвода. Речь идет о сыне начальника штаба этой бригады", - отметила Яцык.

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На вопрос по поводу привлечения командиром указанной бригады военнослужащих к строительству собственного дома, при этом им оформляли командировки якобы в зону боевых действий, Яцык ответила, что об этой ситуации говорили и раньше. По ее словам, о фактах злоупотреблений помощник командира этой бригады, начальник юридической службы сообщил командующему Сил поддержки Вооруженных сил Украины Дмитрию Гереге.

"Была направлена группа для проверки этих фактов. Они подтвердились, однако лица, которые давали показания или были переведены в другие бригады, или пошли в СОЧ (самовольное оставление части - УНИАН) и таким образом, видимо, создавались искусственные препятствия в расследовании этого дела", - сообщила народный депутат.

Яцык добавила, что в адрес ВСК поступило около 3,5 тысяч жалоб, которые рассмотрены в течение года, где говорится о применении в армии неуставных отношений со стороны командования к военнослужащим. Эти материалы направлены в правоохранительные органы.

Скандал в 211-й бригаде - детали

Работники Государственного бюро расследований начали расследование уголовного производства относительно издевательств над военными в 211-й понтонно-мостовой бригаде. Накануне в СМИ появилась публикация о том, что с военных требовали деньги, их били, унижали, угрожали отправить на фронт.

По данным журналистов, руководство бригады формировалось из людей, связанных давними служебными, дружескими или семейными отношениями. Так, командиром бригады является полковник Олег Побережнюк, жена которого работала в ТЦК. Среди таких "семейных подрядов" выделялась семья Пастухов. Начальник штаба Валерий Пастух и его сын Владислав находились в прямом подчинении друг другу, что запрещено законом, и активно использовали свое положение для личной выгоды.

Кроме того, одной из самых громких историй злоупотребления стало строительство дома для Побережнюка. Четыре солдата, командированные якобы для выполнения задач в зоне боевых действий, на самом деле строили дом командира в Хмельницкой области. За якобы участие в боевых действиях им выплатили премии по 100 тысяч гривен.

По данному факту Побережнюку сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением.

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