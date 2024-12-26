Не исключено, что одна из атак придется на новогоднюю ночь.

Россия имеет ресурс для новых массированных атак по Украине с применением ракет и дронов в ближайшее время. Как отметил в комментарии РБК-Украина руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, у оккупантов есть запас на две масштабные атаки, не исключено, что они планируют их на новогодние праздники.

"Я думаю, что они готовятся одну осуществить ближе к Новому году. Или даже в новогоднюю ночь. И вторая будет через 7-10 дней после Нового года", - предполагает Мусиенко.

Он считает, что накануне инаугурации новоизбранного президента США Дональда Трампа россияне будут применять максимум своих ресурсов. Затем они могут взять паузу и возобновить удары в конце января - начале февраля.

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Он отметил, что существуют признаки, указывающие на подготовку врага к возможным массированным обстрелам.

"Во-первых, разведывательная информация. Второе - это признаки с авиацией. То есть борта перемещаются по линии в "Энгельс" или наоборот. Можно заметить по тому как прибывают борта, которые подвозят ракеты", - пояснил Мусиенко.

Российские атаки по Украине

Как сообщал УНИАН, 25 декабря российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами - всего 184 воздушные цели. Противник атаковал объекты энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях.

Военный эксперт Роман Свитан сообщал, что Россия накопила различные ракеты, которых хватит еще примерно на 10 массированных атак, сопоставимых по масштабам с атакой 25 декабря

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