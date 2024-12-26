Год назад у захватчиков была определенная трудность с ракетами, но она преодолена, отметил эксперт.

Россия накопила разные ракеты, которых хватит еще примерно на 10 массированных атак, сравнимых по масштабам с атакой 25 декабря. Об этом военный эксперт, полковник запаса ВСУ, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в эфире Киев24.

По его словам, во время массированного обстрела 25 декабря россияне использовали всего лишь месячный запас вооружения.

"Это месячный запас они (россияне - УНИАН) использовали, то есть месячное производство именно этого вида ракет они использовали вчера. Они за месяц их столько могут произвести, в принципе. И "Калибров", и Х-55... Потому в нулевые свои запасы россияне не упрутся в ближайшее время", - сказал Свитан.

Видео дня

Он добавил, что у противника к концу 2023 года и в течение прошлой зимы были определенные проблемы с ракетами.

"Они использовали большое количество ракет, практически вышли на НЗ - неприкосновенные запасы. Потом в течение года его восстанавливали, и сейчас у них и НЗ есть, и достаточное количество, чтобы произвести, как минимум, с десяток таких атак. Пусть не ежедневных, но они уже накопили…", - рассказал эксперт.

Удар по Украине 25 декабря - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, 25 декабря российские оккупанты нанесли комбинированный удар по Украине ракетами различных типов воздушного, наземного и морского базирования, а также ударными БпЛА типа Shahed и дронами-имитаторами. Противник атаковал объекты энергетики в Харьковской, Киевской, Днепропетровской, Полтавской, Житомирской, Ивано-Франковской и Запорожской областях. В результате атаки есть поражения.

В целом войска Воздушных Сил ВС Украины обнаружили и осуществили сопровождение 184 воздушных целей противника. В их числе - 2 баллистические ракеты KN-23, 10 зенитных управляемых ракет С-300/С-400, 12 крылатых ракет "Калибр", 50 крылатых ракет Х-101/Х-55, 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/Х-69, 106 ударных БпЛА Shahed.

Вас также могут заинтересовать новости: