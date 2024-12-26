В течение последних месяцев Вашингтон передал Украине сотни ракет противовоздушной обороны, еще больше - уже в пути.

Утром 25 декабря, на Рождество, российские оккупационные войска нанесли массированный удар по украинским городам. Президент США Джо Байден прокомментировал террористическую атаку Москвы, назвав ее "возмутительной".

"В первые часы Рождества Россия запустила волны ракет и беспилотников против украинских городов и критически важной энергетической инфраструктуры. Целью этой возмутительной атаки было отрезать украинскому народу доступ к теплу и электроэнергии зимой и поставить под угрозу безопасность энергосистемы. Позвольте мне быть откровенным: украинский народ заслуживает жизни в мире и безопасности, и Соединенные Штаты и международное сообщество должны продолжать поддерживать Украину, пока она не одержит победу над российской агрессией", – говорится в заявлении президента, опубликованном на сайте Белого дома.

Байден отметил, что в течение последних месяцев Вашингтон передал Украине сотни ракет противовоздушной обороны. Еще больше – уже в пути.

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"Я поручил Министерству обороны продолжить резкое увеличение поставок оружия в Украину, и Соединенные Штаты будут продолжать неутомимо работать над укреплением позиций Украины в ее защите от российских сил", – подчеркнул действующий президент США.

Обстрел Украины на Рождество: другие заявления

Министр иностранных дел Нидерландов Каспар Вельдкамп заявил, что утренняя атака по Украине на Рождество продемонстрировала, что российский диктатор Владимир Путин не заинтересован в мире – только в уничтожении Украины.

В то же время глава МИД Латвии акцентировала, что "мясник в Кремле не заинтересован в мире, политика России – это война".

Атаку прокомментировал и будущий спецпосланник Дональда Трампа по вопросам Украины генерал Кит Келлог. Он отметил, что Рождество должно было бы быть временем мира, но Украина снова подверглась атаке.

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