Сегодня российские оккупанты ранили еще семерых мирных жителей Донбасса.

Бойцы полка "Азов" уничтожили 3 танка и более 64 единицы вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ.

Об этом сообщается в микроблоге "Азова" в Twitter.

"Борьба за украинский Мариуполь продолжается. Бойцы полка "Азов" сегодня уничтожили 3 танка и более 64 единиц вражеской пехоты, среди которых спецназ ГРУ РФ", - говорится в сообщении.

Сегодня российские оккупанты ранили еще семерых мирных жителей Донбасса.

Об этом в Телеграм-канале сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко.

"Сегодня россияне ранили еще семерых мирных жителей Донетчины: 5 в Угледаре, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Кроме того, в Бахмуте оказана помощь двум гражданским, раненым на Луганщине", - отметил он.

Кириленко отметил, что точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить пока невозможно.

Как отмечается, с начала вторжения российских войск в Донецкой области убито 1 тыс. 130 мирных жителей, ранено - 542. При этом здесь не учтены жертвы в Мариуполе и Волновахе.

Кириленко добавляет, что сегодня оккупанты снова использовали фосфорные снаряды в Марьинке, в результате чего произошло с десяток возгораний.

Также под обстрел попали Георгиевка, Новокалиново и Очеретино. "Пострадавших среди гражданских нет, но повреждены несколько домов", - отметил он.

Кроме того, в результате обстрелов снова обесточена Авдеевка.

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