Осенне-зимний период усложняет ведение боевых действий для обеих сторон.

Впереди осень, которая из-за изменения погодных условий несет негативные составляющие различного характера не только для украинских защитников, но и для вражеского войска. Как смена сезона повлияет на ход боевых действий на Донбассе, оценил пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников.

"Находиться в обороне всегда несколько легче, чем атаковать. Поэтому стратегия говорит, что те, кто атакуют, должны иметь преимущество в атакующих ресурсах. Осенне-зимний период усложняет боевые действия не только для нас, но и для врага", – отметил он.

По словам военного, осенью сложнее становится с инженерной маскировкой. Если первая линия обороны была просто выжжена огневым поражением, то вторую линию, где находятся артиллерийские системы, пушечные установки и т.д., труднее будет прятать от БПЛА-разведки.

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Важно и то, что осень – это сезон дождей, грязи и постоянного температурного колебания.

"Очень тяжелая земля в Донецкой области, поэтому хуже маневрирование конечно становится. Кроме того, труднее людям, которые находятся на боевых, огневых позициях. Значительно труднее, когда влажность, заморозки, особенно колебания температуры", – добавил Калашников.

Накопление всех составляющих осенне-зимнего периода усложнит ситуацию не только для украинских защитников, но и принесет значительные трудности российским оккупантам.

"Надо отметить, что нашему врагу также будет довольно таки нелегко продолжать штурмовые действия. Его лучше будет выявлять, ему труднее будет находиться на поле боя, замирать под нашим огнем. Потому что враг одновременно будет терять и физическое здоровье, вплоть до такого летального эффекта", – констатировал Калашников.

Война в Украине: ситуация в Донецкой области

В 24 ОМБр рассказали, что враг превратил город Часов Яр в руины. Российские оккупанты не считают эти территории "своими", а просто разрушают все, что находится на их пути. Представитель бригады Дмитрий Полухин отметил, что в случае полного захвата населенного пункта россияне смогут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над такими крупными городами как Константиновка, Дружковка, Краматорск и логистическим путем между ними.

В то же время, по словам председателя Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, если российские войска захватят город Покровск в Донецкой области, вражеская армия не остановится для перегруппировки. Он считает, что российские оккупанты будут пытаться держать высокую интенсивность боев и достигать следующих целей, которыми могут стать Часов Яр, а также выход к Краматорску, Славянску, Константиновке, Дружковке.

Стоит отметить, что на днях на Краматорском направлении бойцы 28-й ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода сбили российский штурмовик Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК). Эти самолеты способны нести большое количество вооружения и представляют значительную угрозу для пехоты на фронте.

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