Курская операция не спасла Донбасс, хотя и стала унизительной пощечиной для России.

Унизительный для России прорыв ВСУ в Курской области постепенно исчерпал свой первоначальный импульс, тогда как на Донбассе темпы продвижения россиян только ускорились. Украинские солдаты боятся, что Генштаб просто не имеет четкого плана действий, пишет The Economist.

"Враг пришел в себя. В первые дни стрельба была хаотичной. Сейчас нам противостоят профессиональные артиллеристы, кажется, из морской пехоты", - описывает ситуацию на Курском фронте водитель бронемашины по имени Сергей, который служит в 80-й бригаде.

Украина продолжает продвигаться вперед, полагаясь на системы РЭБ и густую летнюю зелень. Но темпы замедляются - и здесь уже формируются очертания новой линии фронта. Если сначала россияне строили укрепления на подходах к Курску и Курской АЭС, готовясь к худшему, то сейчас фортификационные работы ведутся значительно ближе к позициям ВСУ.

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По словам бойца ВСУ с позывным "Детектив", Курская операция стала доказательством того, что Украина способна нивелировать численное превосходство России. По его мнению, в комплексе с кампанией "глубоких ударов" по России она показала, чего можно достичь, если западные союзники Украины отменят ограничения на использование своего оружия.

Но Курская операция не смогла достичь своей большой цели - отвлечь российские силы от их наступления на Покровск, отмечает The Economist.

"Украинская оборона [у Покровска], кажется, разваливается, а Россия быстро продвигается вдоль главной железной дороги с востока. (...) Быстрый прогресс России подчеркнул слабые места в собственных укреплениях Украины", - пишет автор публикации.

Отмечается, что одной из основных причин этого является нехватка или оборонительных укреплений, или людей, которые бы их удерживали. Офицер одной из немногих инженерных частей Украины считает, что эта проблема является частью украинской культуры: "Генштаб просто не управляет процессом, и плана нет".

Сложная ситуация на Донбассе вызывает вопросы о том, как Украина распоряжается своими ограниченными резервами. Украинский боец с позывным "Боцман", который воюет на Курской дуге, говорит, что Украина готовит новый этап в своей операции. "Это далеко не последняя неожиданность для врага с нашей стороны", - говорит он.

Бои в Курской области: последние новости

Как писал УНИАН, финский аналитик Эмиль Кастехельми считает, что Курская операция, несмотря на действительно колоссальный информационный эффект, вряд ли изменит объемы поддержки Украины со стороны западных партнеров. Зато в чисто военном плане продвижение в Курской области мало на что влияет.

Вместе с тем он отмечает, что на эту операцию Украина потратила крайне дефицитные ресурсы. Более того, поскольку активная линия фронта теперь расширилась, она постоянно будет нуждаться в большем количестве ресурсов, чем до начала операции.

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