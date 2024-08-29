Как отметил Тимочко, это еще вопрос: зайдут ли россияне в Покровск, или даже подойдут ли к нему, но считать, что после этого они там остановятся для перегруппировки, - иллюзия.

Если российские войска захватят город Покровск в Донецкой области, то следующими их целями могут стать Часов Яр, а также выход к Краматорску, Славянску, Константиновке, Дружковке, рассказал глава Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко, передает РБК-Украина.

"Россияне не прекратят давление", - заявил он.

По его словам, это еще вопрос: зайдут ли россияне в Покровск, или даже подойдут ли к нему, но считать, что после этого они там остановятся для перегруппировки, - иллюзия.

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"Мы видели по Авдеевке, Очеретино... Они, к сожалению, не останавливаются", - сказал Тимочко.

Он считает, что россияне будут пытаться держать интенсивность боев на таком же уровне:

"Что касается рисков. Часов Яр враг пытался занять еще когда. Почти год ведутся боевые действия. Всегда враг заявлял, что "вот-вот, еще немного и захватит". Я не скажу, что ситуация там резко улучшается. Но мы должны понимать, что Донецкая область - это единственная область, где россияне еще имеют преимущество тактического уровня или где они смогли сконцентрировать такое количество войск, что у них есть, скажем, потенциал для продвижения".

Бои за Покровск - актуальное

Напомним, на днях в DeepState оценили ситуацию на Покровском направлении как критическую. Отмечалось, что россияне быстро продвигаются и сейчас уже усложнили логистику ВСУ, взяв под огневой контроль один из главных логистических путей.

"Эту ситуацию надо стабилизировать очень быстро, потому что враг имеет огромные продвижения. Мы чуть ли не ежедневно обозначаем на карте потерю населенных пунктов", - заявил соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый.

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