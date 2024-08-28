Су-25 представляют значительную угрозу для пехоты на фронте.

В 28-й отдельной механизированной бригаде (ОМБр) рассказали, как сбили российский штурмовик Су-25 из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК).

"Это не так просто, ведь российские пилоты тоже жить хотят. Они там и тепловые ловушки отстреливают, и тому подобное. Здесь играет роль не столько подготовка, сколько быстрая реакция и умение оператора ПЗРК", - рассказал пресс-офицер 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода Евгений Алхимов, передает 24 канал.

Он также напомнил, что Су-25 представляют значительную угрозу для пехоты на фронте, ведь является носителем большого количества вооружения.

"Су-25 - штурмовик, на который можно установить достаточно много вооружения. Его работа - уничтожать позиции и укрепрайоны противника. Это достаточно серьезное оружие на фронте против пехоты", - отметил военный.

ВСУ сбили российский Су-25 - видео

ВСУ сбили российский Су-25 - что сообщалось

Напомним, ранее в 28-й ОМБр сообщили, что сбили российский штурмовик Су-25, показав соответствующее видео с подписью:

"Вечного полета", - как говорят некоторые вражеские блогеры".

При этом судьба отмечалось, что сдьба экипажа на тот момент была неизвестна: "Но мы точно знаем, что одной проблемой для нашей пехоты меньше".

Потери россии в Украине - данные ВСУ

Напомним, ранее сообщалось, что общие боевые потери России в Украине с начала полномасштабного вторжения ориентировочно составляют 611 тысяч 190 человек личного состава. Также Россия потеряла не менее: самолетов - 368 и вертолетов - 328.

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