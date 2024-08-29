Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все на своем пути.

Российские оккупационные войска сейчас контролируют примерно 40% города Часов Яр в Бахмутском районе Донецкой области.

"На данный момент враг контролирует всю часть города, которая расположена до Канала. Это примерно 40% всего города", - отметил представитель пресс-службы 24 ОМБр им. Короля Даниила Андрей Полухин в эфире "Мы - Украина".

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По его словам, в случае полного захвата населенного пункта россияне смогут получить тактическое преимущество на высоте, расположенной над такими крупными городами как Константиновка, Дружковка, Краматорск и логистическим путем между ними. Это будет "очень опасная вещь в плане развития их успеха" по захвату Донецкой области в ее административных границах

"Сейчас город Часов Яр разбит. Враг оставляет один после себя след, как при оккупации Авдеевки и Бахмута. Это просто руины. Враг не считает эти территории своими, он просто разрушает все, что находится у него на пути, - подытожил защитник.

Война в Украине - бои за Часов Яр

Ранее пресс-офицер 26-й артиллерийской бригады Вооруженных сил Украины Олег Калашников отметил, что враг не прекращает попыток продвинуться в районе Часового Яра, ежедневно проводя штурмовые действия.

Полухин недавно отмечал, что линия фронта сейчас зафиксирована по каналу Северский Донец. Ежедневно происходят штурмы малыми пехотными группами этого канала. Враг пытается перейти его, закрепиться на другом берегу для того, чтобы развивать свой штурмовой потенциал в районе Часового Яра.

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