Пущено на металлолом 26 единиц автобронетехники, 5 пушек, 2 миномета, четыре БпЛА, из них 2 "Орлан-10" и 2 "Mavic".

За минувшие сутки на двух направлениях - Херсонском и Ореховском - российская оккупационная армия потеряла более сотни солдат и десятки вооружения и военной техники, среди которой - мощные наблюдательные комплексы "Муром-М", сопровождающие вражеские диверсионно-разведывательные группы. В то же время враг не оставляет намерений выбить подразделения ВСУ с занятых позиций. Об этом информируют Силы обороны юга Украины.

"На Ореховском направлении оккупанты совершили 4 штурма: 3 - в районе Старомайорского и один - в районе Работино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, враг в течение ночи трижды штурмовал в районе населенного пункта Крынки. Понеся потери, отошел на свои исходные позиции", - говорится в сообщении Сил обороны юга Украины.

Украинские бойцы продолжают осуществлять комплексные мероприятия по удержанию и укреплению позиций, наносят огневое поражение по местам дислокации врага, огневым позициям и тылам противника.

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Всего в течение суток получили подтверждение, что у врага на двух направлениях стало меньше на 128 солдат и 44 единицы вооружения и военной техники. В частности пущено на металлолом 26 единиц автобронетехники, 5 пушек, 2 миномета, четыре БпЛА, из них 2 "Орлан-10" и 2 "Mavic". Также уничтожены два комплекса видеонаблюдения "Муром-М", три станции радиоэлектронной борьбы, аэрофотостанция и лодка.

В то же время оккупанты давят артиллерийскими обстрелами, применяют большое количество ударных дронов различных типов, не прекращают аэроразведку - за минувшие сутки было зафиксировано пролет 147 разведывательных дронов.

"В течение боевых суток оккупанты нанесли на Ореховском направлении 4 авиационных удара с применением 3 управляемых авиабомб и около десятка неуправляемых авиационных ракет. На Херсонщине враг применил 3 управляемые авиабомбы, а также в районе населенного пункта Крынки - около восьми десятков неуправляемых авиационных ракет - повреждены частные жилые дома и учебные заведения", - рассказали в Силах обороны.

По населению прифронтовых территорий Днепропетровской, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей захватчики применили 207 FPV-дронов, 7 ударных БпЛА типа "Ланцет", сбросили с БпЛА различных модификаций 203 осколочных боеприпаса. В результате на Херсонщине поврежден частный жилой дом.

Кроме того, вражеские войска 4 раза ударили из артиллерии по Херсону, обстреляли еще два десятка населенных пунктов Херсонщины - ранен гражданский человек, разрушениям подверглись многоэтажный дом, частные жилые дома, кафе и газопровод.

На Николаевщине агрессор из артиллерии обстрелял акваторию Очаковской общины и село Солончаки Куцурубской громады, на Днепропетровщине - Никополь, Марганецкую, Покровскую, Мировскую и Червоногригорьевскую громады, на Запорожье - 7 населенных пунктов. В результате обстрелов повреждены многоэтажные и частные жилые дома, хозяйственные постройки, коммунальные предприятия, линии электропередачи.

Корабли вражеского флота на дежурстве в Черном и Азовском морях отсутствуют, ракетоносители заведены в пункты базирования.

Наблюдательный комплекс "Муром-М": что о нем известно

Это комплекс для круглосуточного автономного автономного видеотепловизионного наблюдения. Его оптическое оборудование позволяет рассмотреть человека на расстоянии до 10 км, а тепловизор в темноте обнаруживает автомобиль за 8 км и людей за 4 км.

Стационарные версии "видят" на 15 км и следят за любыми перемещениями украинских сил рядом с линией боевого соприкосновения. Они помогают россиянам корректировать артиллерийские обстрелы и сопровождают вражеские диверсионно-разведывательные группы.

Напомним, вчера, 20 апреля, на юге защитники уничтожили вражеский ЗРК "Стрела" и почти сотню оккупантов на двух направлениях - Ореховском и Херсонском. Российская армия потеряла почти сотню солдат и 31 единицу вооружения и военной техники, из них: зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10"; противотанковый ракетный комплекс; 18 единиц автобронетехники; 5 пушек; миномет; разведывательный БпЛА - "Зала"; 2 станции радиоэлектронной борьбы; 2 аэрофотостанции.

За то время на Ореховском направлении оккупанты совершили 5 штурмов, из которых 3 в районе Старомайорского, 2 в районе Работино. На левобережье Днепра, на временно оккупированной Херсонщине, - 7 штурмов в направлении плацдарма у Крынок.

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