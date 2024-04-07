Они будут подчиняться Минобороны страны-агрессора.

Глава Чечни Рамзан Кадыров объявил об успешных переговорах между командованием "Ахмата" и "Вагнера". Со стороны кадыровцев был командир спецназа "Ахмат" и заместитель командующего 2-м армейским корпусом так называемой ЛНР Апти Алаудинов, а от ЧВК - Александр Кузнецов.

Как сообщает ISW, теперь 3000 бывших наемников присоединятся к подразделению его спецназа. Минобороны России уже якобы выделило необходимое количество вакантных мест в составе спецназа "Ахмат" для размещения "вагнеровцев" и те могут приступить к выполнению боевых задач после решения всех организационных вопросов.

По мнению аналитиков, упоминание Кадырова о МО России указывает на то, что эти элементы "Вагнера" будут подчинены именно министерству, а не Росгвардии. Его заявление формализует охоту Минобороны, которая продолжалась с 2023 года, на оставшиеся элементы ЧВК.

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"Ранее ISW оценивало, что МО России начало кампанию в начале-середины 2023 года, которая имела целью прямое подчинение сил Вагнера МО России. ISW также оценило, что умерший финансист группы Вагнера Евгений Пригожин и персонал "Вагнера" начали мятеж в июне 2023 года в знак протеста против усилий Минобороны России консолидировать контроль над силами Вагнера. Передача личного состава "Вагнера" в подразделения спецназа "Ахмат" вызвала определенную критику со стороны связанных с "Вагнером" нерегулярных формирований, таких как диверсионно-штурмовая разведывательная группа "Русич", которая обвинила этих личного состава "Вагнера" в продаже российскому МО", - говорится в сводке.

Другой российский милблогер также обвинил Кадырова в преувеличении количества переданного персонала Вагнера. По его словам, большинство наемников ненавидят Кузнецова и находятся в Африке. В то же время кремлевские милблогеры указывают, что у боевиков ЧВК было два варианта: сохранить свою прошлую обиду или пойти служить российскому государству

"Один связанный с Кремлем милблогер утверждал, что бывшие войска Вагнера ранее сформировали отряд "Камертон" под командованием спецназа "Ахмат" и что Минобороны России не запрещало этому отряду использовать символику, сети и системы управления Вагнером", - добавляют аналитики.

ЧВК "Вагнера" - последние новости

Так называемая "ЧВКВагнер" была специально создана для решения задач по оккупации востока Украины, а ее единственным настоящим владельцем был президент РФ Владимир Путин. Об рассказал бывший участник "Вагнера" Марат Габидуллин.

По его словам, Кремль обеспечил на востоке Украины создание различных военных формирований - из наемников частной военной компании, "казаков" и, например, "ополчения", которое, на самом деле, состояло, в основном, из граждан Российской Федерации.

Напомним, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов считает, что информация о роспуске ЧВК "Вагнер" не соответствует действительности, а утверждение о смерти главаря группы Евгения Пригожина, который якобы погиб в РФ в августе 2023 года, невозможно проверить.

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