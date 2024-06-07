Украина, используя американское оружие для удара внутри России, не остановит войну.

Решение администрации президента США Джо Байдена одобрить использование Украиной американского оружия для нападения на цели в России, как мог бы сказать сам глава Белого дома, является большим делом. Об этом говорится в статье политологов Сэмюэля Чарапа и Джереми Шапиро для The Washington Post.

Авторы отмечают, что, по мнению украинцев, это изменение сорвет наступление Кремля на Харьковщину и, возможно, даже переломит ход войны. При этом российские официальные лица и пропагандисты утверждают, что это серьезная эскалация, и угрожают нанести ответный удар непосредственно Соединенным Штатам или их союзникам.

"Оба утверждения, вероятно, окажутся ложными. Но это решение, тем не менее, является значимым, хотя и по другой причине: оно знаменует собой еще один поворот спирали "око за око", которая постоянно повышает риски более широкой войны, не предлагая путь к прекращению этой войны", - говорится в материале. Видео дня

Авторы напоминают, что это не первый случай, когда Соединенные Штаты под давлением Украины и западных союзников переступают порог, который ранее считался слишком эскалационным. Так, предыдущие решения по пусковым установкам HIMARS, кассетным бомбам, боеприпасам большой дальности и F-16 также были обусловлены очевидными достижениями России на поле боя.

"Удары внутри России с использованием американского оружия могут замедлить военные операции вокруг Харькова, но они не изменят ситуацию. Натиск России на Харьков уже завязался вокруг города Волчанск, который находится менее чем в пяти милях от российской границы. С ударами по линиям снабжения в самой России наступление может замедлиться, но россияне, вероятно, адаптируются, как и к предыдущим действиям США. В конце концов, американское оружие регулярно используется для ударов по российским линиям снабжения и командным пунктам в оккупированной восточной Украине, при этом Россия, тем не менее, стабильно достигает там успехов. И поэтому война на истощение будет продолжаться", - считают авторы статьи.

По их словам, настоящая проблема с решением Байдена заключается в том, что Вашингтон снова внес серьезные изменения в ответную политику - в ответ на военные шаги России, а не как часть более широкой стратегии прекращения войны.

"Адаптация и приспособление не является стратегией, а реактивная эскалация при отсутствии стратегии не является правильной политикой. Эскалация участия США в этом конфликте - или любом другом конфликте - должна руководствоваться идеей о том, как положить конец войне. В этом случае для этого нужно было бы продемонстрировать, что украинские удары внутри России с использованием американских систем являются частью интегрированной стратегии прекращения войны на условиях, выгодных для Украины и Соединенных Штатов. Тем временем Украина будет продолжать страдать, а расходы Запада на войну будут расти", - резюмируют эксперты.

Помощь США Украине

Президент США Джо Байден извинился за затяжную задержку помощи для Украины. Он пообещал, что США не отступят от поддержки Киева.

Как сказал Байден, некоторые "очень консервативные" члены Конгресса задерживали принятие закона с дополнительным финансированием для Украины, но, в конце концов, этот закон был поддержан.

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