По словам военных, у Abrams есть ряд недостатков, что ставит под сомнение их полезность на фронтах войны.

Украинские экипажи, которые работают на поставленных США танках Abrams, рассказали о ряде недостатков бронетехники, что ставит под сомнение их полезность на фронтах войны. Об этом пишет CNN.

По словам журналистов, экипажи, обученные в Германии, заявили, что машины - основной боевой танк американской армии стоимостью 10 миллионов долларов, который использовался в Ираке против сил Саддама Хусейна и повстанцев - не имели брони, которая могла бы остановить современное оружие.

"На данный момент его брони недостаточно. Это не защищает экипаж. Действительно, сегодня это война дронов. Поэтому теперь, когда танк выкатывается, они всегда пытаются по ним попасть", - сказал один из членов экипажа с позывным Джокер. Видео дня

Его коллега Днепр добавил, что они "мишень номер один".

"Без защиты экипаж не выживет на поле боя", - сказал он.

По словам официальных лиц 47-й механизированной бригады, которые приняли их на вооружение, все 31 "Абрамс", которые отправлены в Украину, задействованы вблизи линии фронта на востоке.

Представители Пентагона заявили в апреле, что "Абрамс" были отведены с линии фронта из-за угрозы российских ударных беспилотников, хотя 47-е подразделение заявило, что некоторые все еще действуют, несмотря на выявленные недостатки.

"То, что мы имеем, предназначено больше для прямых боев "танк-на-танк", что случается очень редко. Гораздо чаще мы работаем как артиллерия... Для экипажа Abrams каждая задержка оборудования или помощи стоит жизни друзей. У меня только один вопрос: почему это длится так долго и частично? Мы теряем время. Для нас это смерть", - резюмировал военный.

Помощь США Украине

Президент США Джо Байден пообещал поддерживать Украину в борьбе против "жестокого тирана". В то же время глава Белого дома подчеркнул, что американские военные не будут воевать в Украине, но военная поддержка США останется твердой.

Ранее УНИАН сообщал, что Байден намерен пропустить Саммит мира в Швейцарии. По информации Bloomberg, мероприятие противоречит предвыборному сбору средств в Калифорнии, на котором Байден собирается присутствовать вместе с Джорджем Клуни, Джулией Робертс и другими звездами.

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