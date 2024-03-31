Кроме этого Ходжес выразил сомнение в способности россиян создать новые подразделения, о которых огласил Путин.

РФ сохраняет количественное преимущество в живой силе, боеприпасах и технике над Украиной, однако ее способность пользоваться этим преимуществом ограничена.

Такое заявление сделал бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес, передает Голос Америки. Оккупанты используют в разы больше артиллерийских снарядов и, вероятно, вербуют 30 тыс. новых военных в месяц.

В последнее время на Западе обсуждаются нехватка боеприпасов в ВСУ, потери среди военных, потеря Авдеевки, но не так часто слышно о "настоящих проблемах", которые РФ имеет со своим войском, сказал Ходжес. В частности, россияне не способны в полной мере использовать это преимущество, считает он.

Видео дня

"Авдеевка упала 5 недель назад, а россияне не смогли этим воспользоваться, потому что не имеют возможности", - пояснил Ходжес.

Относительно преимущества россиян в боеприпасах, Ходжес указал, что объявляемые соотношения артиллерийских снарядов как 5:1 или 10:1 "воспринимаются как данность". "Возможно это иногда и так, но у них нет способности эксплуатировать это, потому что россияне потеряли очень много опытных офицеров и сержантов", - пояснил он.

"Война - это не только о математике и кто имеет больше людей - мы проиграли во Вьетнаме и Афганистане", - отметил Ходжес. При этом специалист подчеркнул, что украинцы значительно более мотивированы, чем россияне.

"Украинцы защищают свою Родину, знают местность лучше, а россияне - оккупанты и захватчики. Не думаю, что россиян, которые хотят там быть, хватит даже на один школьный автобус", - добавил он.

Кроме этого Ходжес выразил сомнение в способности россиян создать новые подразделения. "Они потеряли так много людей. У них нет возможности обучить новые 300 тыс. человек. Они объявляют, что создали две новые армии - это ложь. Они это объявили, но их не существует и точно они еще не являются боеспособными формированиями", - подчеркнул аналитик.