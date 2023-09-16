Виталий Бережной отметил, что украинским воинам нужна не только материальная поддержка.

Глава Полтавского областного ТЦК, подполковник Виталий Бережной озвучил потери украинской армии в войне с российскими оккупантами. Он отметил, что из каждых 100 человек, мобилизованных осенью 2022 года, осталось 10-20.

"На основании статьи 18 закона о мобилизационной подготовке и мобилизации мы должны обеспечить на территории соответствующих населенных пунктов ведение учета военнообязанных, призывников и других категорий и в соответствии с этим осуществлять те или иные меры по комплектации воинских частей Вооруженных сил Украины. По состоянию на сейчас, воинские формирования, которые выполняют свои задания, нуждаются не только в материальной поддержке транспортными средствами та прочим. Они, в первую очередь, нуждаются в пополнении. Из подразделений, которые были сформированы осенью прошлого года, в количестве до 100 человек сейчас выполняют свои обязательства 10-20 человек", - сообщил Бережной в ходе 39-й сессии Полтавского городского совета VIII созыва 15 сентября.

По его словам, остальные защитники - погибшие, раненые, выведенные из строя, которые не могут выполнять задачи на тех или иных направлениях.

Потери Украины в войне с РФ - последние новости

Российские власти и пропагандисты постоянно спекулируют на теме потерь украинской армии. Эта информация в Украине является государственной тайной и засекречена на время военного положения.

31 августа секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал заявления, что якобы ВСУ потеряла 70 тысяч солдат. По его словам, эта инфомация ложная.

В свою очередь глава ГУР Минобороны Кирилл Буданов заявил, что потерь на войне очень много и воспринимать это не легко.

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