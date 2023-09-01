Начальник ГУР отметил, что надо сделать все, чтобы одержать победу и чтобы больше не было войны на территории Украины.

Руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что потерь на этой войне очень много и воспринимать это не легко.

"Как я переживаю потери? Если сказать, что легко, то это не правда. Понятно, что потерь много. В конце концов идет определенное привыкание. Это не нормально. Но это также правда", - сказал он в интервью журналистке Наталье Мосейчук.

По его словам, от нас всех зависит сколько еще наших воинов погибнет. "Потому что закончить можно, в принципе, многими путями, но простит ли история нам это все. Точно не простит, и что скажем мы, если сделаем стратегические ошибки, тем, кто погиб, и тем, кто выжил, родственникам людей, которые погибли - ради чего это было", - подчеркнул Буданов.

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Руководитель ГУР рассказал, что ему очень трудно смотреть в глаза при вручении наград родственникам тех, кто погиб на войне.

"Мы должны сделать все, чтобы одержать победу и чтобы такие подобные войны на нашей территории никогда больше не происходили хотя бы в ближайшем будущем", - подчеркнул Буданов.

Война в Украине - потери

Как сообщал УНИАН, вчера, 31 августа, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Welt прокомментировал информацию, что якобы украинская армия потеряла 70 тысяч солдат. Он отметил, что данные западных журналистов являются ложными. При этом добавил, что наша армия была совсем не такой большой, чтобы говорить о таких потерях.

Напомним, данные о потерях Украины на войне и данные о количестве погибших является государственной тайной. Информация не раскрывается, чтобы враг не смог использовать ее в собственных целях. Данные засекретили на время военного положения.

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