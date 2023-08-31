Журналист спросил Данилова, соответствуют ли эти данные реальности.

Данные западных журналистов о том, что за время полномасштабной войны погибло около 70 тысяч украинских военнослужащих, являются неправдивыми.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Welt. "Что касается наших потерь, то этот счет вообще не соответствует действительности. Наша армия была совсем не такой большой, чтобы говорить о потерях в 70 тысяч солдат", - сказал он.

Данилов отметил, что те, кто озвучивает такие цифры, не имеют точной информации о ситуации в Украине. "Мы ежедневно отслеживаем все процессы, происходящие на нашей территории, начиная с 24 февраля 2022 года. Мне непонятно, почему уважаемые журналисты распространяют такую дезинформацию о наших потерях", - добавил секретарь СНБО.

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Потери Украины и России в войне: оценка NYT

В середине августа американская газета, со ссылкой на официальных лиц Штатов, заявила, что общее количество убитых или раненых солдат на этой войне составила почти 500 тысяч человек.

По их данным, Россия потеряла около 120 тысяч захватчиков убитыми и 170-180 тысяч - ранеными. В Украине - около 70 тысяч убитых защитников и 100-120 тысяч раненых.

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