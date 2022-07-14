Подобную информацию враг может использовать в собственных целях.

Потери Украины на войне и данные о количестве погибших являются государственной тайной. Информация не раскрывается, чтобы враг не смог использовать ее в собственных целях.

Об этом сообщила на брифинге замминистра обороны Анна Маляр.

Данные засекретили на время военного положения.

"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - отметила Маляр.

Также она призвала не распространять непроверенные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии.

"Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения", - заявила заместитель министра

Напомним, в июне в Минобороны впервые сообщили потери ВСУ в технике за время войны.

Вас также могут заинтересовать новости: