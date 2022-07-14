Потери Украины на войне и данные о количестве погибших являются государственной тайной. Информация не раскрывается, чтобы враг не смог использовать ее в собственных целях.
Об этом сообщила на брифинге замминистра обороны Анна Маляр.
Данные засекретили на время военного положения.
"Цифры погибших являются государственной тайной во время военного положения. Она обусловлена военной целесообразностью и тем, что враг не должен знать эти цифры и использовать это для собственных возможностей", - отметила Маляр.
Также она призвала не распространять непроверенные данные о количестве погибших и других потерях украинской армии.
"Мы обращаемся к гражданам, общественным инициативам, которые пытаются публично устанавливать эти цифры, думая, что кто-то их скрывает, это не так, не работайте на врага и не открывайте эти цифры до окончания военного положения", - заявила заместитель министра
Напомним, в июне в Минобороны впервые сообщили потери ВСУ в технике за время войны.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Стало известно количество пропавших без вести украинских военных
- Украина вернула более 400 тел военных в рамках обменов с Россией
- Украина вернула тела 30 защитников, погибших в Запорожской области (фото)