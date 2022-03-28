Враг продолжает безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить Киев.

В Генштабе Вооруженных сил Украины отчитались по общей ситуации вокруг Украины и в ее наиболее горячих точках – Киеве, Мариуполе и Херсоне. Оккупанты продолжают безуспешные попытки занять позиции, а наши военные мужественно оказывают им сопротивление.

Об этом говорится в сообщении на странице Генштаба ВСУ в Facebook по состоянию на 18.00 28.03.2022.

Киев

Несмотря на заявления должностных лиц министерства обороны и генерального штаба рф относительно изменения планов и приоритетных задач, противник и в дальнейшем наращивает группировку войск вокруг Киева.

В частности, российские войска продолжают безуспешные попытки занять позиции, с которых можно было бы атаковать или окружить столицу.

Мариуполь

Подразделения ВСУ продолжают оборону Мариуполя. Защитники города своими действиями сдерживают развитие наступления противника на другие направления. Враг продолжает нести большие потери.

Херсон

Временно захваченный Херсон оказывает существенное сопротивление российской оккупации. Враг вынужден все больше сосредотачивать силы российских военных и росгвардии для удержания города под своим контролем.

В Генштабе также рассказали, что предприятия российского ОПК, привлеченные к производству ракет, теперь будут работать круглосуточно. Это свидетельствует, что у врага существенно уменьшается количество такого вооружения.

Напомним, ранее в Генштабе Вооруженных Сил отчитались, что уже около 17 тысяч российских наемников пополнили ряды "двухсотых", из-за чего РФ вынуждена проводить мобилизацию. В Кремле решили скрыть мобилизацию и провести ее одновременно с плановым призывом на срочную службу.

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