Преступникам обещана полная амнистия. Если, конечно, они выживут в войне на Украине.

За чуть более месяца войны против Украины уже около 17 тысяч российских наемников пополнили ряды "двухсотых", из-за чего РФ вынуждена проводить мобилизацию. В Кремле решили скрыть мобилизацию и провести ее одновременно с плановым призывом на срочную службу.

Мобилизация в России начнется 1-го апреля по программе "БАРС-2021. В украинской разведке сообщили, что это станет прикрытием большого количества мобилизованных, прибывающих в военкоматы.

Российские оккупационные власти также скрывают привлечение к боевым действиям российских заключенных. Так, около 100 преступников, содержащихся в колонии "Чернокозово" (Чеченская республика), уже готовятся к отправке в Украину. Все они осуждены по тяжким уголовным статьям (грабеж, убийства, распространение наркотиков).

Что примечательно, осужденным по политическим статьям (экстремизм, терроризм), подобные соглашения не предлагаются.

Тем, кто согласился, обещана полная амнистия в случае возвращения живым после участия в боевых действиях. Примечательно, что таким мобилизованным не позволяют видеться с родными и вообще информировать их о своем участии в войне в Украине.

Напомним, мобилизацию Россия проводит и на оккупированных ею территориях Крыма и Донбасса. Среди тех, кого силой отправляют на войну с Украиной, есть и крымские татары, которые не могут сложить оружие из-за угроз применения силы к их родным.

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