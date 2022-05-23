Окружение давит на российского диктатора и не отвергает варианта его устранения.

Российский диктатор Владимир Путин готов пойти на ядерный и химический сценарии в Украине, но его еще сдерживает окружение и страх.

Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Игорь Романенко в интервью OBOZREVATEL.

"Путин, в принципе, готов на это идти, но боится. Боится сам, боится за окружение. Окружение давит на него и не отвергает вариант его убрать. Если он проиграет, его однозначно будут убирать", - заявил Романенко.

Генерал уточнил, что речь идет по меньшей мере о политическом устранении, хотя он не отвергает и физическое. По его словам, Путин это понимает, поэтому пока сдерживает свои ядерные амбиции.

Угроза ядерного удара: что известно

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров опосредованно намекнул, что в будущем Россия может использовать ядерное оружие против Украины. А зампред Совбеза России Дмитрий Медведев угрожал странам Запада ядерной войной.

По словам Владимира Зеленского, угроза ядерного удара существует. Аналогичной позиции придерживается президент и генеральный директор Национального американского Фонда поддержки демократии Деймон Уилсон.

Сейчас, согласно данным украинской и иностранных разведок, РФ не готовит свои ракеты с ядерными боеголовками. США и Британия уже сообщили России о мгновенном ответе в случае применения ядерного оружия.

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